Výrobci by se měli zaměřit na softwarovou podporou, rozhodli čtenáři. Hlasujte v další anketě

• 26. 10. 2026#Smartphony
Výrobci by se měli zaměřit na softwarovou podporou, rozhodli čtenáři. Hlasujte v další anketě

Zdroj: DALL·E

V poslední anketě čtenáři museli rozhodnout, co je u nich na první místě při výběru smartphonu. Například rychlé nabíjení je až na 5. místě z možností, a na čtvrtém je výdrž na jedno nabití. Lepší displej chce 15,3 % hlasujících a na druhém místě jsou špičkové foťáky. Přes čtyřicet procent pak jasně volí dlouhou softwarovou podporu.

  • Špičkový fotoaparát: 29,0 %
  • Dvoudenní výdrž baterie: 9,2 %
  • Rychlé (bez)drátové nabíjení: 4,6 %
  • Dlouhá softwarová podpora: 42,0 %
  • Jasný a plynulý displej (120 Hz+): 15,3 %

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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