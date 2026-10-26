Výrobci by se měli zaměřit na softwarovou podporou, rozhodli čtenáři. Hlasujte v další anketě

Zdroj: DALL·E
V poslední anketě čtenáři museli rozhodnout, co je u nich na první místě při výběru smartphonu. Například rychlé nabíjení je až na 5. místě z možností, a na čtvrtém je výdrž na jedno nabití. Lepší displej chce 15,3 % hlasujících a na druhém místě jsou špičkové foťáky. Přes čtyřicet procent pak jasně volí dlouhou softwarovou podporu.
- Špičkový fotoaparát: 29,0 %
- Dvoudenní výdrž baterie: 9,2 %
- Rychlé (bez)drátové nabíjení: 4,6 %
- Dlouhá softwarová podpora: 42,0 %
- Jasný a plynulý displej (120 Hz+): 15,3 %
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Nákup nového mobilu je doprovázen otázkou, co s tím starým. Proto nás zajímá, co děláte s vysloužilým smartphonem.
Co děláte se starým telefonem, když si koupíte nový?
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