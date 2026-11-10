Starlink Mini 2 přichází s integrovanou baterií pro skutečnou mobilitu

Zdroj: Starlink
Pořídit si v dnešní době satelitní mobilní připojení je poměrně jednoduché, zejména s rozvojem satelitní sítě Starlink. Dnes jsme se dočkali představení Starlink Mini 2, tedy druhé generace menšího terminálu.
Plně mobilní
Asi největší novinkou u Starlink Mini 2 je právě integrovaná baterie, která má poskytnout až 4,5 hodiny používání. Současně má tento terminál integrovanou WiFi 6 s možností pokrytí 167 m². Celé zařízení váží 1,6 kg, což se sice pronese, ale je to cena za možnost mít mobilní připojení kdekoliv, i bez elektrické sítě.
Rozměry novinky jsou 263 × 314 × 23,1 mm, takže by se mohlo vlézt do batohu. Samotná baterie je vyjímatelná, disponuje indikátory a o nabíjení se stará USB C. Její kapacita je 71 Wh a podporuje 60W nabíjení. Celé zařízení má certifikaci IP67.
Co se týče dostupnosti, tak je vše zatím omezeno na USA, přičemž je nutné mít pozvánku. Plánuje se ale rozšíření na další trhy. Dle našich informací nebude chybět Česko. Cena zatím není známá pro náš trh, ale v rámci předobjednávek v USA přijde Starlink Mini 2 na 999 dolarů (cca 21 800 Kč bez daně a poplatků). V USA dostanou zákazníci roční připojení v ceně a mezinárodní cestování až po dobu 30 dnů.
Zdroje: x.com, basenor.com, x.com
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