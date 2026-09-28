Galaxy A18, Xperia 10 VIII i Infinix Note Edge: Novinky v obchodech #40

Výrobci mobilních telefonů představí svá zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
- Nové iPhony, Fairphone 6+ a řada Redmi Note 17: Novinky v obchodech #38
- Apple Watch Series 12, Ultra 4 a další novinky: Novinky v obchodech #38
- Redmi Note 17 5G a iPhone 18 Pro (Max) míří do prodeje: Novinky v obchodech #39
- Hodinky Amazfit, Garmin a další: Novinky v obchodech #39
Samsung Galaxy A18 LTE
Galaxy A18 LTE se dostal do Evropy v tichosti a následně se skoro bez povšimnutí objevil v českých obchodech. Patří mezi ty základnější modely, ale může zaujmout dlouhou softwarovou podporou. Jen ta cena je poněkud vyšší vzhledem k výbavě.HEUREKASamsung Galaxy A18...Cena od 6 349 KčHEUREKASamsung Galaxy A18...Cena od 6 349 Kč
Specifikace Galaxy A18 LTE
- displej: 6,7 palců, Super AMOLED, rozlišení 1080 x 2340 (FHD+), Corning Gorilla Glass 3
- procesor: 8 jader (Octa-Core), takt 2,4 GHz a 2 GHz
- RAM: 4/6/8 GB LPDDR5
- úložiště: 128 GB, podpora microSD karet až do 2 TB
- Operační systém: Android 17, One UI 9 (až 6 generací aktualizací OS a 6 let bezpečnostních záplat do 31. října 2032)
- Dual SIM: Nano SIM (hybridní slot SIM 1 + SIM nebo MicroSD)
- Foťáky:
- zadní: 50,0 Mpx (hlavní širokoúhlý, f/1,8, automatické ostření AF, bez OIS, digitální zoom až 10x, blesk, záznam videa Full HD 1920 x 1080 @30fps, zpomalené video 120 sn./s @HD)
- 5,0 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2)
- 2,0 Mpx (makro, f/2,4)
- přední: 13,0 Mpx (f/2,0, bez AF, bez OIS, bez blesku)
- zadní: 50,0 Mpx (hlavní širokoúhlý, f/1,8, automatické ostření AF, bez OIS, digitální zoom až 10x, blesk, záznam videa Full HD 1920 x 1080 @30fps, zpomalené video 120 sn./s @HD)
- IP64
- čtečka otisků prstů
- audio výstup USB Type-C, podpora ASHA)
- Konektivita: 4G LTE (FDD i TDD), 3G WCDMA/UMTS, 2G GSM, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz, VHT80, Wi-Fi Direct), Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, USB-C (USB 2.0), Smart Switch, Quick Share
- rozměry a hmotnost: 164,4 x 77,9 x 7,7 mm, 196 gramů
- baterie a nabíjení: 5000 mAh
Sony Xperia 10 VIII
Sony již nepůsobí oficiálně na českém trhu, i tak si mobily této společnosti dostanou do českých obchodů, jak dokazuje srpnová novinka Sony Xperia 10 VIII. Změn oproti minulému modelu jsou minimální a cena je poněkud vyšší.HEUREKASony Xperia 10 VIII...Cena od 14 200 KčHEUREKASony Xperia 10 VIII...Cena od 14 200 Kč
Specifikace Sony Xperia 10 VIII
- displej: 6,1 palců, FHD+ OLED (1080 x 2340), 19,5:9, 120 Hz obnovovací frekvence
- procesor: Snapdragon 6 Gen 3 Mobile Platform
- RAM: 8 GB (+ 6 GB virtuální RAM)
- úložiště: 128 GB UFS, podpora microSDXC (až 2 TB)
- Operační systém: Android 16 (až 4 upgrady OS, až 6 let bezpečnostních aktualizací)
- Dual SIM: nanoSIM + eSIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx efektivní / 12 Mpx záznam (hlavní, 1/1,56″ Exmor RS for mobile, f/1.9, 24 mm, úhel 84°, OIS, EIS)
- 13 Mpx efektivní / 12 Mpx záznam (ultraširokoúhlý, 1/3″ senzor, f/2.4, 16 mm, úhel 123°)
- přední: 8 Mpx (1/4″ senzor, f/2.0, 26 mm, úhel 78°)
- zadní: 50 Mpx efektivní / 12 Mpx záznam (hlavní, 1/1,56″ Exmor RS for mobile, f/1.9, 24 mm, úhel 84°, OIS, EIS)
- voděodolnost (IPX5 / IPX8), prachotěsnost (IP6X), Corning Gorilla Glass Victus 2
- čtečka otisků prstů
- přední stereo reproduktory
- 3,5 mm audio jack
- Hi-Resolution Audio, High-Resolution Audio Wireless (LDAC), 360 Reality Audio Certified, 360 Reality Audio Upmix, DSEE Ultimate, Stereo Recording, Qualcomm aptX Adaptive
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 4 / Wi-Fi 5 / Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5/6 GHz), Bluetooth 5.4 (AAC), A-GPS, A-GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NFC, USB-C (Hi-Speed USB 2.0), Google Cast
- rozměry a hmotnost: 153 x 72 x 8,3 mm, 168 gramů
- baterie a nabíjení: 5000 mAh, USB Power Delivery (USB PD) rychlé nabíjení, Xperia Adaptive Charging, Battery Care, STAMINA Mode
Infinix Note Edge
Infinix Note Edge byl uveden na začátku roku a od té doby se sporadicky objevuje v obchodech. Aktuálně jsme zaznamenali 8GB/256GB verzi v zeleném provedení.HEUREKAInfinix Note Edge...Cena od 5 699 Kč
Specifikace Infinix Note Edge
- displej: 6,78 palců, AMOLED, 120Hz, 1080 x 2436 pixelů, až 4500 nitů
- procesor: Mediatek Dimensity 7100
- RAM: 8 GB
- úložiště: 256 GB
- Operační systém: Android 16, XOS 16
- Dual SIM: Nano-SIM + Nano-SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní)
- sekundární senzor (specifikace neznámá)
- přední: specifikace neznámá
- zadní: 50 Mpx (hlavní)
- odolnost: IP65
- stereo
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: tloušťka 7.2 mm, hmotnost neznámá
- baterie a nabíjení: 6500/6150 mAh
Jaký formát displeje u telefonu vám vyhovuje nejvíc?
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