POCO C95 Pro, Galaxy A18 a další: Novinky v obchodech #41

Přemysl Vaculík • 5. 10. 2026 • 4 minuty čtení#Android #Smartphony
4 minuty čtení#Android #Smartphony
POCO C95 Pro, Galaxy A18 a další: Novinky v obchodech #41

Výrobci mobilních telefonů představí svá zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

POCO C95 Pro

Čerstvá novinka od Poco rovnou zamířila do českých obchodů. Sice se jedná o LTE mobil s HD displejem, ale může nalákat na velkou kapacitu baterie.

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Specifikace POCO C95 Pro

  • displej: 6,9 palců, 1600 x 720 pixelů, až 120 Hz, Corning Gorilla Glass 7i, jas 675 nitů (typ), 825 nitů (HBM)
  • procesor: MediaTek Helio G91-Ultra, 12nm proces, 8 jader (Cortex-A75 + Cortex-A55, až 2,0 GHz), GPU Mali-G52 MC2
  • RAM: 6/8 GB LPDDR4X (rozšíření RAM až na 16 GB)
  • úložiště: 128/256 GB eMMC 5.1 (podpora microSD až do 2 TB)
  • Operační systém: Xiaomi HyperOS 3
  • Dual SIM: hybridní slot (3 v 2: SIM + SIM / microSD)
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, 5P objektiv, f/1,8)
      • pomocný senzor
    • přední: 8 Mpx (f/2,05)
  • IP64
  • stereo
  • boční čtečka otisků prstů
  • 3,5mm jack
  • Konektivita: 4G LTE, Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 5.4, GPS, Glonass, Galileo, Beidou, NFC, FM rádio, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 170,12 x 78,42 x 8,8 mm, 232 gramů
  • baterie a nabíjení: 7500 mAh, 45W rychlé nabíjení, 22,5W drátové reverzní nabíjení

Samsung Galaxy S26 FE

Samsung Galaxy S26 FE (recenze) je již na našem trhu nějaký ten pátek, ale postupně se objevují různé verze ve více obchodech.

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Specifikace Samsung Galaxy S26 FE

  • displej: 6,7 palců, FHD+ Dynamic AMOLED 2X, adaptivní 120 Hz (60/120 Hz), jas až 1900 nitů
  • procesor: Exynos 2500 (3 nm)
  • RAM: 8 GB
  • úložiště: 128/256 GB
  • Operační systém: Android 17, One UI 9
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8, OIS, 84˚)
      • 12 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2, 123˚)
      • 8 Mpx (teleobjektiv, 3x optický zoom, až 30x digitální zoom, f/2.4, OIS, 32˚)
    • přední: 12 Mpx (f/2.2, 85˚)
  • IP68
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 161,6 × 76,9 × 7,4 mm, 193 gramů
  • baterie a nabíjení: 4900 mAh, 45W kabelové nabíjení (69 % za 30 min), 15W bezdrátové nabíjení, bezdrátové reverzní nabíjení PowerShare

Samsung Galaxy A18

Galaxy A18 je relativní novinka na českém trhu za poněkud vyšší cenu, ale na druhou stranu má 6 let softwarových aktualizací, což se v této třídě nevidí často.

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Specifikace Galaxy A18 LTE

  • displej: 6,7 palců, Super AMOLED, rozlišení 1080 x 2340 (FHD+), Corning Gorilla Glass 3
  • procesor: 8 jader (Octa-Core), takt 2,4 GHz a 2 GHz
  • RAM: 4/6/8 GB LPDDR5
  • úložiště: 128 GB, podpora microSD karet až do 2 TB
  • Operační systém: Android 17, One UI 9 (až 6 generací aktualizací OS a 6 let bezpečnostních záplat do 31. října 2032)
  • Dual SIM: Nano SIM (hybridní slot SIM 1 + SIM nebo MicroSD)
  • Foťáky:
    • zadní: 50,0 Mpx (hlavní širokoúhlý, f/1,8, automatické ostření AF, bez OIS, digitální zoom až 10x, blesk, záznam videa Full HD 1920 x 1080 @30fps, zpomalené video 120 sn./s @HD)
      • 5,0 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2)
      • 2,0 Mpx (makro, f/2,4)
    • přední: 13,0 Mpx (f/2,0, bez AF, bez OIS, bez blesku)
  • IP64
  • čtečka otisků prstů
  • audio výstup USB Type-C, podpora ASHA)
  • Konektivita: 4G LTE (FDD i TDD), 3G WCDMA/UMTS, 2G GSM, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz, VHT80, Wi-Fi Direct), Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, USB-C (USB 2.0), Smart Switch, Quick Share
  • rozměry a hmotnost: 164,4 x 77,9 x 7,7 mm, 196 gramů
  • baterie a nabíjení: 5000 mAh

Huawei Mate X7

Huawei Mate X7 byl představen na konci minulého roku, ale sem tam se objeví v českých obchodech. Tentokrát je k dispozici verze 16GB/512GB v provedení Nebula Red.

HEUREKAHuawei Mate X7 16GB/512GB Nebula Red na Heureka.czHuawei Mate X7 16GB/512GB...Cena od 48 606 Kč

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Specifikace Huawei Mate X7

  • displeje:
    • 8 palců, 2416 × 2210 pixelů, OLED, 120Hz, LTPO, až 2500 nitů
    • 6,49 palců, 2444 × 1080 pixelů, OLED, 120Hz, LTPO, až 3000 nitů
  • procesor: Kirin 9030 Pro
  • 12/16 GB RAM
  • úložiště: 256/512 GB nebo 1TB
  • HarmonyOS 6.0
  • Dual SIM (nano + nano)
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS, f/1.49-f/4.0
      • 40 MPx, ultra širokoúhlý
      • 50 MPx, 3,5x zoom, periskopický, OIS
      • 1,5 MPx multi-spektrální
    • přední – 2x 8 MPx
  • čtečka otisků prstů na straně
  • USB 3.1 Type-C (GEN1)
  • IPX8
  • 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz and 5GHz), Bluetooth 6.0 LE, BeiDou, GPS, GALILEO, GLONASS, AGPS, QZSS, NavIC, NFC
  • rozměry:
    • složen: 156,8 x 73,8 x 9,5 mm
    • rozložený: 156,8 x 144,2 x 4,5 mm
    • Hmotnost: 236 gramů
  • baterie: 5525 mAh + 66W USB C, 50W bezdrátově
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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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