Samsung Galaxy A18 míří do Evropy: AMOLED displej a dlouhá softwarová podpora

Zdroj: Samsung
Samsung v tichosti uvedl novinku Galaxy A08 a jak se ukazuje, nečeká s další. Do Evropy míří totiž novinka Galaxy A18 v LTE konfiguraci, tedy nepodporuje sítě páté generace.
Tuctovka s dlouhou podporou
Model A08 může nalákat na větší kapacitu baterie, ale to neplatí o Galaxy A18, kde je standardní akumulátor o kapacitě 5000 mAh, tedy žádný zázrak. Na druhou stranu má tento kousek Full HD+ displej s technologií AMOLED, což je asi ten největší rozdíl. I v tomto případě se rovnou nabízí Android 17 s podporou až do 31. října 2032. Do té doby bude dostávat bezpečnostní aktualizace a dočká se také i Androidu 23.
Galaxy A18 splňuje certifikaci IP64, takže nějaké to setkání s vodou vydrží, jen to není na ponoření. Zadní strana má sice tři snímače, ale jen hlavní stojí za řeč. Ten má totiž 50MPx rozlišení a další dva mají jen 5 a 2 MPx. To je skutečně málo a společnost mohla spíše dodat jeden lepší než dva skoro nepoužitelné.
Samsung nijak nespecifikoval, jaký je použit procesor, ale možná se bude jednat o nějaký 4G Snapdragon, případně se ještě může nabídnout Helio od Mediateku. Galaxy A18 má nastavenou cenu v některých zemích, kde je již dostupný, na částce 279 eur, což je v přepočtu přibližně 6 800 Kč. Kdy zavítá do Česka, zatím nevíme.
Specifikace Galaxy A18 LTE
- displej: 6,7 palců, Super AMOLED, rozlišení 1080 x 2340 (FHD+), Corning Gorilla Glass 3
- procesor: 8 jader (Octa-Core), takt 2,4 GHz a 2 GHz
- RAM: 4/6/8 GB LPDDR5
- úložiště: 128 GB, podpora microSD karet až do 2 TB
- Operační systém: Android 17, One UI 9 (až 6 generací aktualizací OS a 6 let bezpečnostních záplat do 31. října 2032)
- Dual SIM: Nano SIM (hybridní slot SIM 1 + SIM nebo MicroSD)
- Foťáky:
- zadní: 50,0 Mpx (hlavní širokoúhlý, f/1,8, automatické ostření AF, bez OIS, digitální zoom až 10x, blesk, záznam videa Full HD 1920 x 1080 @30fps, zpomalené video 120 sn./s @HD)
- 5,0 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2)
- 2,0 Mpx (makro, f/2,4)
- přední: 13,0 Mpx (f/2,0, bez AF, bez OIS, bez blesku)
- zadní: 50,0 Mpx (hlavní širokoúhlý, f/1,8, automatické ostření AF, bez OIS, digitální zoom až 10x, blesk, záznam videa Full HD 1920 x 1080 @30fps, zpomalené video 120 sn./s @HD)
- IP64
- čtečka otisků prstů
- audio výstup USB Type-C, podpora ASHA)
- Konektivita: 4G LTE (FDD i TDD), 3G WCDMA/UMTS, 2G GSM, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz, VHT80, Wi-Fi Direct), Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, USB-C (USB 2.0), Smart Switch, Quick Share
- rozměry a hmotnost: 164,4 x 77,9 x 7,7 mm, 196 gramů
- baterie a nabíjení: 5000 mAh
Zdroje: samsung.com, news.samsung.com, news.samsung.com, samsung.com, gsmarena.com
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