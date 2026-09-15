Samsung Galaxy A18 míří do Evropy: AMOLED displej a dlouhá softwarová podpora

• 15. 9. 2026#Android #Smartphony
Samsung Galaxy A18 míří do Evropy: AMOLED displej a dlouhá softwarová podpora

Zdroj: Samsung

Samsung v tichosti uvedl novinku Galaxy A08 a jak se ukazuje, nečeká s další. Do Evropy míří totiž novinka Galaxy A18 v LTE konfiguraci, tedy nepodporuje sítě páté generace.

Tuctovka s dlouhou podporou

Model A08 může nalákat na větší kapacitu baterie, ale to neplatí o Galaxy A18, kde je standardní akumulátor o kapacitě 5000 mAh, tedy žádný zázrak. Na druhou stranu má tento kousek Full HD+ displej s technologií AMOLED, což je asi ten největší rozdíl. I v tomto případě se rovnou nabízí Android 17 s podporou až do 31. října 2032. Do té doby bude dostávat bezpečnostní aktualizace a dočká se také i Androidu 23.

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Zdroj: Samsung

Galaxy A18 splňuje certifikaci IP64, takže nějaké to setkání s vodou vydrží, jen to není na ponoření. Zadní strana má sice tři snímače, ale jen hlavní stojí za řeč. Ten má totiž 50MPx rozlišení a další dva mají jen 5 a 2 MPx. To je skutečně málo a společnost mohla spíše dodat jeden lepší než dva skoro nepoužitelné.

Samsung nijak nespecifikoval, jaký je použit procesor, ale možná se bude jednat o nějaký 4G Snapdragon, případně se ještě může nabídnout Helio od Mediateku. Galaxy A18 má nastavenou cenu v některých zemích, kde je již dostupný, na částce 279 eur, což je v přepočtu přibližně 6 800 Kč. Kdy zavítá do Česka, zatím nevíme.

Specifikace Galaxy A18 LTE

  • displej: 6,7 palců, Super AMOLED, rozlišení 1080 x 2340 (FHD+), Corning Gorilla Glass 3
  • procesor: 8 jader (Octa-Core), takt 2,4 GHz a 2 GHz
  • RAM: 4/6/8 GB LPDDR5
  • úložiště: 128 GB, podpora microSD karet až do 2 TB
  • Operační systém: Android 17, One UI 9 (až 6 generací aktualizací OS a 6 let bezpečnostních záplat do 31. října 2032)
  • Dual SIM: Nano SIM (hybridní slot SIM 1 + SIM nebo MicroSD)
  • Foťáky:
    • zadní: 50,0 Mpx (hlavní širokoúhlý, f/1,8, automatické ostření AF, bez OIS, digitální zoom až 10x, blesk, záznam videa Full HD 1920 x 1080 @30fps, zpomalené video 120 sn./s @HD)
      • 5,0 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2)
      • 2,0 Mpx (makro, f/2,4)
    • přední: 13,0 Mpx (f/2,0, bez AF, bez OIS, bez blesku)
  • IP64
  • čtečka otisků prstů
  • audio výstup USB Type-C, podpora ASHA)
  • Konektivita: 4G LTE (FDD i TDD), 3G WCDMA/UMTS, 2G GSM, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz + 5 GHz, VHT80, Wi-Fi Direct), Bluetooth 5.3, NFC, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, USB-C (USB 2.0), Smart Switch, Quick Share
  • rozměry a hmotnost: 164,4 x 77,9 x 7,7 mm, 196 gramů
  • baterie a nabíjení: 5000 mAh

Zdroje: samsung.com, news.samsung.com, news.samsung.com, samsung.com, gsmarena.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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