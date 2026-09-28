Huawei vypouští tablet MatePad Air Z ve dvou verzích

• 28. 9. 2026#Android #Ostatní
Huawei vypouští tablet MatePad Air Z ve dvou verzích

Huawei MatePad Air Z Enjoy Edition | Zdroj: Huawei

Společnost Huawei oficiálně představuje nový tablet s názvem MatePad Air Z, který navíc bude dostupný ve dvou variantách. Ovšem rozdílů mezi verzí Standard a Enjoy nenapočítáte mnoho. Další rozvětvení u novinek přináší i displej typu PaperMatte. Čínský producent do přírůstků především nasadil kvalitní displej, nadstandardní baterii a průměrný hardware.

Minimum nápadů

Základní model MatePad Air Z disponuje 12palcovým IPS displejem s 2,8K rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí, pod nímž běží procesor Kirin T93S23 z dílny HiSilicon. Čip doplní 8/12GB operační paměť RAM a 256GB interní úložiště. Zatímco vpředu čeká 8MPx kamerka, tak záda nesou jeden 50MPx objektiv fotoaparátu s LED bleskem.

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Huawei MatePad Air Z Standard Edition / Enjoy Edition | Zdroj: Huawei

Bateriový článek o velikosti 10 100 mAh získal technologii rychlého 66W nabíjení. Mezi ostatní specifikace můžeme ještě zařadit platformu HarmonyOS 7 a šestici stereo reproduktorů. Na výběr v obchodech budou tři barevné verze – modrá, oranžová, šedá.

V případě edice Enjoy je rozdílný tvar zadního ostrůvku pro fotoaparát bez přisvětlovací LED diody, pomalejší 40W nabíjecí technologie a menší kapacita interního úložiště (128/256 GB). K dispozici bude růžové a stříbrné provedení. Co se týče zařízení s panelem PaperMatte, tak výrobce slibuje méně odlesků a větší šetrnost k očím.

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Huawei MatePad Air Z Standard Edition / Enjoy Edition | Zdroj: Huawei

MatePad Air Z Standard Edition pořídíte od 11 786 Kč a MatePad Air Z Enjoy Edition po přepočtu vychází zhruba na 9 556 Kč. Nejvyšší konfigurace 12/256GB s PaperMatte displejem u Enjoy stojí cca 14 335 Kč, kdežto Standard si Huawei cení na 13 698 Kč. Nakonec jako příslušenství přikoupíte kožený obal s magnetickou klávesnicí.

Zdroje: consumer.huawei.com, gizmochina.com

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Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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