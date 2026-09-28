Nové ovládání v aplikaci Zprávy: Google upravuje gesta

Zdroj: Google
Vývojáři v Googlu nyní aktivně pracují na nové podobě aplikace Zprávy pro Android, která se stará o SMS a RCS komunikaci. Než ale bude změna dostupná, tak si pro nás nachystali změnu ovládání uvnitř chatů.
Aplikace Zprávy konečně umožňuje výběr konkrétního textu [aktualizováno]
Změna chování
Do této chvíle jste mohli tapnout na jakoukoliv zprávu a hned jste se dozvěděli čas odeslání, potvrzení o přečtení a také zde byla případně i ikona zámku RCS. Přejetím prstu doleva jste mohli na zprávu přímo odpovědět. Toto vše se nyní lehce mění.
Jednoduché tapnutí na zprávu nově ukáže jen grafické znázornění o odeslání, přijetí nebo přímo přečtení. Pokud prstem táhnete směrem doleva, zobrazí čas zprávy a případně i ikonu zámku RCS. Jenže je jedno, kde tak učiníte, jelikož se objeví časy u všech zpráv. Díky tomu minimálně nemusíte kontrolovat každou zprávu zvlášť.
Možnost odpovědi nezmizela. Nachází se pod gestem, v rámci kterého první musíte tapnout na zprávu a táhnout prstem doprava. Pak můžete přímo odpovídat. Vývojáři s novinkou nečekají a už ji zavádějí. Na redakčních zařízeních je již k dispozici, a to i bez aktualizace aplikace.
Zdroj: 9to5google.com
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