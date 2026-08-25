Sony Xperia 10 VIII: Minimální změny za vysokou cenu

Zdroj: Sony
Sony se sice stáhlo z několika trhů, včetně toho českého, i tak si mobily této značky nacházejí cestu do Česka. Xperia 10 VII byla představena v září minulého roku a letošní novinka Sony Xperia 10 VIII přichází trochu v předstihu.
Kde jsou změny?
Některým společnostem vyčítáme, že nové generace mobilů nemají dostatek rozdílů nebo změn. Jenže je tu Sony a jeho novinka Sony Xperia 10 VIII. Když se podíváte na hrubé specifikace, tak nenajdete ani jeden podstatný rozdíl. Dokonce i procesor je stejný, tedy Snapdragon 6 Gen 3 z roku 2024.
Ani rozměry mobilu nebo jeho hmotnost nejsou rozdílné oproti Sony Xperia 10 VII. Možná můžeme zmínit, že letošní novinka přichází s novějším systémem, ale ne nejnovějším. Sony Xperia 10 VIII je vybavena Androidem 16. I tak Sony tvrdí, že je zde několik vylepšení. Například displej má být jasnější o 50 %, ale již neuvádí, kolik má nitů. I reproduktory prošly změnou a jsou o 30 % hlasitější.
Poslední změna se týká barev a nové povrchové úpravy. Asi můžeme upřímně ohodnotit novinku Sony Xperia 10 VIII jako nejnudnější novou generaci konkrétního modelu za poslední roky, možná celkově.
Sony Xperia 10 VIII má nastavenou cenu na 599 eur, což je v přepočtu přibližně 14 400 Kč. Sice má Sony velmi dobrý software a jeho optimalizace s důrazem na spotřebu energie je pověstná, ale to nestačí. Za takovou sumu najdete na trhu mnohem lépe vybavené mobily. Stačí zmínit například Pixel 10a (recenze).
Specifikace Sony Xperia 10 VIII
- displej: 6,1 palců, FHD+ OLED (1080 x 2340), 19,5:9, 120 Hz obnovovací frekvence
- procesor: Snapdragon 6 Gen 3 Mobile Platform
- RAM: 8 GB (+ 6 GB virtuální RAM)
- úložiště: 128 GB UFS, podpora microSDXC (až 2 TB)
- Operační systém: Android 16 (až 4 upgrady OS, až 6 let bezpečnostních aktualizací)
- Dual SIM: nanoSIM + eSIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx efektivní / 12 Mpx záznam (hlavní, 1/1,56″ Exmor RS for mobile, f/1.9, 24 mm, úhel 84°, OIS, EIS)
- 13 Mpx efektivní / 12 Mpx záznam (ultraširokoúhlý, 1/3″ senzor, f/2.4, 16 mm, úhel 123°)
- přední: 8 Mpx (1/4″ senzor, f/2.0, 26 mm, úhel 78°)
- zadní: 50 Mpx efektivní / 12 Mpx záznam (hlavní, 1/1,56″ Exmor RS for mobile, f/1.9, 24 mm, úhel 84°, OIS, EIS)
- voděodolnost (IPX5 / IPX8), prachotěsnost (IP6X), Corning Gorilla Glass Victus 2
- čtečka otisků prstů
- přední stereo reproduktory
- 3,5 mm audio jack
- Hi-Resolution Audio, High-Resolution Audio Wireless (LDAC), 360 Reality Audio Certified, 360 Reality Audio Upmix, DSEE Ultimate, Stereo Recording, Qualcomm aptX Adaptive
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 4 / Wi-Fi 5 / Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5/6 GHz), Bluetooth 5.4 (AAC), A-GPS, A-GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NFC, USB-C (Hi-Speed USB 2.0), Google Cast
- rozměry a hmotnost: 153 x 72 x 8,3 mm, 168 gramů
- baterie a nabíjení: 5000 mAh, USB Power Delivery (USB PD) rychlé nabíjení, Xperia Adaptive Charging, Battery Care, STAMINA Mode
Zdroje: sony.co.uk, gsmarena.com
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