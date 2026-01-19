Infinix Note Edge je tenká novinka s 6500mAh baterií

Zdroj: Infinix
Kategorie tenkých mobilů měla odstartovat další konkurenční boj, ale zatím to vypadá, že sotva vyjdou druhé generace u Samsungu a Applu, tak někteří čínští výrobci raději ani neuvedou své verze. Ostatně čísla kolem prodejů nějakou nijak úchvatná u tenkých smartphonů. I tak se sem tam objeví nějaká novinka, jako je například Infinix Note Edge.
Tenký s pořádnou baterií
Tento mobil rozhodně nevyhraje status nejtenčího mobilu, ale na druhou stranu s tloušťkou 7,2 mm nabízí poměrně dobrou výbavu. Infinix Note Edge není top model, i tak se může pochlubit slušnou kapacitou baterie. Nejlepší verze má 6500 mAh, zatímco na některé trhy se dostane s kapacitou 6150 mAh. Samozřejmě se jedná o nový typ postavený na křemíkovo-uhlíkové technologii.
Že se jedná spíše o mobil střední třídy jasně mluví procesor, jelikož došlo na použití Dimensity 7100. Fotografická výbava je zde více méně zastoupena jen jedním 50MPx senzorem, byť se nabízí ještě sekundární, ale ten je určen pro dodatečné zjišťování informací. Infinix Note Edge má certifikaci IP65, takže odolá lehkému setkání s vodou, ale na ponoření to není.
Novince nechybí stereo reproduktory a rychlý AMOLED displej s jasem dosahujícím až na hodnotu 4500 nitů. Samotná cena by se měla pohybovat kolem 200 dolarů (cca 4 200 Kč), ale zatím si musíme počkat na doplňující informace kolem dostupnosti na našem trhu.
Specifikace
- displej: 6,78 palců, AMOLED, 120Hz, 1080 x 2436 pixelů, až 4500 nitů
- procesor: Mediatek Dimensity 7100
- RAM: 8 GB
- úložiště: 256 GB
- Operační systém: Android 16, XOS 16
- Dual SIM: Nano-SIM + Nano-SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní)
- sekundární senzor (specifikace neznámá)
- přední: specifikace neznámá
- odolnost: IP65
- stereo
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: tloušťka 7.2 mm, hmotnost neznámá
- baterie a nabíjení: 6500/6150 mAh
