Samsung láká na srpnovou akci: Dorazí Galaxy S26 FE i vlastní náhlavní sluchátka?

Zdroj: Samsung
Samsung již v lednu představil novou generaci top modelů série Galaxy S a další přijde na trh opět na začátku dalšího roku, ale to ještě neznamená, že je letošní řada kompletní.
Samsung Galaxy S26 FE
Nějakou dobu se spekuluje o modelů Samsung Galaxy S26 FE a zřejmě se konečně dočkáme představení. Samsung totiž oznámil událost, která je věnovaná řadě Galaxy S. Vše se odehraje již 27. srpna ve 14:00 našeho času.
„Novinka nabídne to nejdůležitější z výbavy řady Galaxy S26 – od špičkového fotoaparátu přes funkce využívající umělou inteligenci až po nejnovější prostředí One UI. To vše v zařízení navrženém těm, kteří vědí, na čem jim opravdu záleží.“, píše Samsung
Kromě uvedení nového mobilu očekáváme, že součástí akce bude také představení nových sluchátek. Možná se ale tentokrát nedočkáme běžných bezdrátových. Spekulace z poslední doby naznačují, že si Samsung pohrává s konstrukcí, typy a dokonce se spekuluje i o náhlavních sluchátkách, prvních od Samsungu.
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Aby toho nebylo málo, také se objevily informace o nových hodinkách s RTOS. Uvidíme, jestli představení přinese zcela nová zařízení, nebo se bude jednat o běžné pokračování dosavadních modelů.
Zdroj: Tisková zpráva
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