Konkurence pro AirPods Max? Samsung připravuje náhlavní sluchátka

• 19. 8. 2026#Příslušenství
Konkurence pro AirPods Max? Samsung připravuje náhlavní sluchátka

Vizualizace; Zdroj. Dotekomanie.cz

V poslední době se objevily náznaky, že Samsung chystá rozšířit své portfolio sluchátek o dva zcela nové modely. Jedna novinka má nabídnout konstrukci za ucho, druhá pak bude nabízet klipový design. Zde se výrobce asi nezastaví a připravuje další.

Náhlavní sluchátka od Samsungu

Stejně jako tomu bylo v předchozích případech, i tentokrát se o novince dozvídáme prostřednictvím aplikace Galaxy Wearable. Právě ve zdrojových kódech korejské verze jsou obsaženy některé informace a také obrázky, jak budou vypadat.

Samsung Galaxy Headphones Design Leak Samsung Galaxy Headphones Design Connection Status

Zdroj: sammobile

Kódové označení novinky je Galaxy H1, ale ještě nevíme, jaký bude oficiální název. Vzhledem k tomu, že jsou sluchátka již nyní částečně obsažena v aplikaci, bude se o konektivitu zajisté starat Bluetooth, ale to není nic překvapivého. Dá se očekávat, že nabídnou dlouhou výdrž na jedno nabití a také ANC, tedy aktivní potlačení okolního hluku.

Samsung možná chce nabídnout konkurenční zařízení pro modely od Applu a Sony, ale nebude to mít jednoduché. Musí nalákat na konstrukci, funkce, kvalitu zvuku a zpracování, a to vše za přijatelnější cenu. K představení nových sluchátek asi dojde na začátku příštího roku, ale Samsung může ještě překvapit.

Zdroje: sammobile.com, gsmarena.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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