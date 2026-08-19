Konkurence pro AirPods Max? Samsung připravuje náhlavní sluchátka

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V poslední době se objevily náznaky, že Samsung chystá rozšířit své portfolio sluchátek o dva zcela nové modely. Jedna novinka má nabídnout konstrukci za ucho, druhá pak bude nabízet klipový design. Zde se výrobce asi nezastaví a připravuje další.
Náhlavní sluchátka od Samsungu
Stejně jako tomu bylo v předchozích případech, i tentokrát se o novince dozvídáme prostřednictvím aplikace Galaxy Wearable. Právě ve zdrojových kódech korejské verze jsou obsaženy některé informace a také obrázky, jak budou vypadat.
Kódové označení novinky je Galaxy H1, ale ještě nevíme, jaký bude oficiální název. Vzhledem k tomu, že jsou sluchátka již nyní částečně obsažena v aplikaci, bude se o konektivitu zajisté starat Bluetooth, ale to není nic překvapivého. Dá se očekávat, že nabídnou dlouhou výdrž na jedno nabití a také ANC, tedy aktivní potlačení okolního hluku.
Samsung možná chce nabídnout konkurenční zařízení pro modely od Applu a Sony, ale nebude to mít jednoduché. Musí nalákat na konstrukci, funkce, kvalitu zvuku a zpracování, a to vše za přijatelnější cenu. K představení nových sluchátek asi dojde na začátku příštího roku, ale Samsung může ještě překvapit.
Zdroje: sammobile.com, gsmarena.com
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