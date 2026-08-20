Mobilní signál v odlehlých oblastech: T-Mobile dokončil deset projektů navzdory komplikacím

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
Ve zkratce:
- T-Mobile úspěšně pokryl signálem deset lokalit s označením „bílá místa“ v rekordním čase dvanácti měsíců.
- Výstavbu vysílačů v náročných terénech podpořily dotace z Národního plánu obnovy Evropské unie.
- Projekty čelily značným administrativním komplikacím, majetkoprávním sporům i dočasnému zastavení staveb úřady.
Mobilní signál není samozřejmostí kdekoliv v Česku. Mobilní operátoři musí řešit mnohé komplikace a byrokracii. K tomu se ještě musí připočítat i rentabilita výstavby infrastruktury v dané lokalitě. Naštěstí jsou zde dotační programy, díky kterým se řeší komplikovaná místa. Těm se říká „white spot“, tedy „bílá místa“. T-Mobile se nyní pochlubil rozšířením mobilního signálu do několika lokalit.
V rekordním čase
Postavit jen tak vysílač nejde. Mobilní operátor musí řešit mnohá úskalí, od majetkových poměrů v daném místě až po povolení stavby. Výstavba vysílače tak může trvat od začátku projektu do spuštění i 3 až 4 roky. T-Mobile se pochlubil, že realizace několika míst byla v rekordním čase, jelikož projekty trvaly 12 měsíců.
„Zajištění kvalitního mobilního pokrytí i v menších a terénně složitých lokalitách považujeme za důležitou součást digitálního rozvoje České republiky. Dokončení všech deseti lokalit v požadovaném termínu ukazuje, že i technicky a organizačně velice náročné projekty lze uskutečnit, pokud na jejich přípravě a realizaci spolupracují všechny zapojené strany. Církvice byly v tomto ohledu jednou z nejnáročnějších lokalit v naší historii, přesto se nám podařilo jejich výstavbu zdárně dokončit a 5G pokrytí spustit ještě před konečným termínem,“ uvedl Martin Adam, právní expert ze společnosti T-Mobile Czech Republic.
Vše souvisí s vypsáním dotačního programu, schválením a podobně. Ostatně vše musel stihnout do 30. června, jinak by hrozila pokuta státu ze strany EU, která poskytla dotace. Komplikace byly hodně na straně byrokracie. I tak se vše stihlo a byly dokončeny lokality Bítouchov, Borek, Církvice, Hluboká, Hrazany, Kotaneč, Nová Vráž, Sudice, Trávníky a Vidoň, kde je nově i 5G pokrytí.
Projekt “Whitespot Církvice” byl podán 28. července 2023 a o přidělení podpory bylo rozhodnuto 30. dubna 2024. Vzhledem k pozdějšímu schválení dotace byl termín realizace prodloužen do 30. června 2026. Výstavbu dále komplikovala majetkoprávní a administrativní příprava, dědické řízení související s dotčenými pozemky a zejména nevole majitelů sousedních pozemků, kteří způsobili i omezený přístup pro těžkou techniku. Objevila se zde i nečekaná překážka, kdy stavební úřad na popud vlastníků sousedních pozemků na určitou dobu v rozporu s právními předpisy přikázal stavbu dokonce zastavit.
Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií z prostředků Národního plánu obnovy, přičemž hradí pasivní část projektu. Aktivní prvky hradí operátor. Například dotace na lokalitu Církvice činila 5,7 milionu korun, ale operátor to zvládl za 4,7 milionu korun. Výstavba je jedna věc, ale provoz a následné vylepšování přijde operátora v horizontu 15 let přibližně na několik milionů korun.
Podobných projektů je více a rozhodně by pomohla změna legislativy, zejména tedy zkrácení stavebního řízení. Na to si ale očividně budeme muset počkat.
Zdroj: Tisková zpráva
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