Samsung vyvíjí tajemné hodinky s RTOS: Návrat k dlouhé výdrži baterie?

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
Samsung v červenci představil nové modely hodinek se systémem Wear OS. Jednak se nabízí základní verze a také jeden dražší model s robustnější konstrukcí a pokročilejšími funkcemi. Možná si Samsung ale nechal jedno překvapení v rukávu a nebudeme muset čekat jeden rok na nový model hodinek.
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Hodinky od Samsungu bez Wear OS
Samsung má nyní dvě kategorie zařízení na zápěstí. Tou hlavní a dražší linií je samozřejmě Galaxy Watch, ale pak zde máme Galaxy Fit. V tomto případě ani nejde o chytré hodinky jako spíše o chytrý náramek, který připomíná hodinky. Poslední model vyšel v roce 2024 a z historie jasně vyplývá, že zrovna tato kategorie se sem tam dočká nějaké nové generace.
Aktuálně se spekuluje o Galaxy Fit 4, přičemž se máme těšit na rozšíření konektivity. Má se nabídnout Bluetooth 5.4 s podporou technologií LE a EDR. Zřejmě dojde k představení v druhé polovině roku a asi nějaké dramatické změny nepřinese v porovnání s aktuálním modelem. Současně se ale vynořily informace o dalším produktu, který by měl být na pomezí mezi Galaxy Fit a Galaxy Watch.
Ve zdrojových kódech softwaru společnost Samsung se podařilo zachytit referenci na zařízení „galaxy_rtos_watch“. Samotný text obsahuje dvě podstatné informace. Jednak se má jednat o hodinky, tedy ne chytrý náramek. To podstatnější je ale zmínka RTOS, tedy Real-Time Operating System. To by znamenalo, že tento model nebude mít klasický systém Wear OS.
Galaxy Fit3; Zdroj: Samsung
Samsung aktuálně nemá takové hodinky. Novinka by měla mít název Galaxy Aero a hlavní předností bude doba používání na jedno nabití. Na trhu najdeme mnoho RTOS hodinek a všechny spojuje právě tato specifikace, že vydrží týden i více používání. Z tohoto můžeme odhadnout, že cenově budou na pomezí Fit a klasických Watch. Současně asi nenabídnou možnost placení v obchodech, možná jen na vybraných trzích, ale i tak pochybujeme.
Ještě si budeme muset počkat na doplňující informace, ale nelze říci, že by Samsung opustil Wear OS ve prospěch RTOS. Spíše bude chtít nabídnout levnější hodinky, aby nalákal ještě více potenciálních zákazníků.
Zdroje: sammobile.com, sammobile.com
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