Nové iQOO Neo11 Ultra láká na 9100mAh baterii a špičkový displej

Zdroj: iQOO
Výrobci si zpravidla vytvářejí subznačky pro slabší smartphony, případně pro testování nových produktů. To už ale asi neplatí, jak se v poslední době ukazuje. I v rámci subznaček se objevují velmi zajímavé kousky. Příkladem je novinka iQOO Neo11 Ultra spadající pod Vivo.
Nabušená střední třída
U iQOO Neo11 Ultra bychom mohli říci, že se výrobce nechal inspirovat u Pixelů, aspoň co se týče zadního fotomodulu. O to tu ale nejde, jelikož výbava novinky je velmi zajímavá. Například displej má vysoké rozlišení, 144Hz obnovovací frekvenci a také jas dosahuje na vysokou hodnotu, až 4500 nitů.
O výkon se stará Dimensity 9500M a nešetřilo se ani na operačních pamětech a úložišti. Nechybí stereo reproduktory, certifikace IP69 a dokonce je použita ultrasonická čtečka otisků prstů. Sice je trochu zvláštní, že WiFi je ve své nejmodernější verzi, ale Bluetooth zůstalo na verzi 5.4.
Vše je navíc podtrženo baterií o kapacitě 9100 mAh s podporou 100W nabíjení. Kde se ale šetřilo, je fotografická výbava. Na zadní straně je sestava 50+8 MPx, což je jen takový základ. Naštěstí má hlavní snímač optickou stabilizaci obrazu. iQOO Neo11 Ultra má nastavenou cenu u základní verze v přepočtu na cca 10 500 Kč (bez daně a poplatků). Nepředpokládáme, že se tento kousek dostane na evropský trh oficiální cestou, ale je možné, že se do obchodů i tak dostane skrze přeprodejce.
Specifikace iQOO Neo11 Ultra
- displej: 6,83 palců, AMOLED, 144 Hz, 3200 x 1440 px, HDR, poměr 20:9, až 4500 nitů
- procesor: MediaTek Dimensity 9500M (4,21 GHz + 3,5 GHz + 2,7 GHz), ARM G1-Ultra GPU, 3 nm
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X Ultra (čtyřkanálová)
- úložiště: 256/512 GB UFS 4.1
- Operační systém: Android 16, OriginOS 6
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM (5G dual SIM dual standby)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYT-700V, f/1,88, OIS)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2)
- přední: 16 Mpx (f/2,45)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYT-700V, f/1,88, OIS)
- 3D ultrasonická čtečka otisků prstů
- stereo
- IP69
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 (SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC 5,0), GPS (L1+L5), NFC, infraport, USB-C 2.0
- rozměry a hmotnost: 163,42 x 75,88 x 8,60/8,69 mm, 225/230 gramů
- baterie a nabíjení: 9100 mAh, 100W rychlé nabíjení
Zdroje: vivo.com.cn, fonearena.com
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