Samsung plánuje představit i Galaxy Able

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Samsung se chystá na představení novinek tento měsíc, ale zatím nevíme přesné datum uvedení. I tak je více méně jasné, co bude v hlavní roli. Kromě dalších generací skládaček se máme těšit i na nový typ ohebného zařízení. Kromě toho se zřejmě představí i nové generace příslušenství, kde mimo jiné bude asi taky úplná novinka.
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Galaxy Able
V kategorii příslušenství se očekává představení několika variant Galaxy Watch9 a také vyšší model Galaxy Watch Ultra2. Zdrojové kódy aplikace Galaxy Wearable ve verzi 2.2.70.26060861 ale zmiňují novinku Galaxy Able. Dle dostupných informací bude toto zařízení vystupovat pod názvem Galaxy Buds Able.
Samsung chystá zcela nový typ sluchátek. Půjde o takzvaný klipový model – to znamená, že se nezasouvají hluboko do ucha jako špunty, ani se nevkládají do ušního boltce jako klasické pecky. Sluchátka se jednoduše připnou na okraj ucha a zvuk odtud směřují přímo do zvukovodu. Jak bude tato novinka vypadat, se můžete podívat na uniklém obrázku.
Nebude to ale jediná novinka. Očekává se, že se Samsung pochlubí i novými brýlemi bez displeje, respektive je konečně vypustí na trh. U nich ale očekáváme omezenou dostupnost, například budou k dostání jen na vybraných trzích.
Zdroje: gsmarena.com, sammyguru.com
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