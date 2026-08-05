První únik odhaluje Galaxy S26 FE od Samsungu

Samsung Galaxy S25 FE | Zdroj: Samsung
Aktuální modelovou řadu Galaxy S26 by měl již brzy doplnit další zástupce, kterému za pouhý měsíc vyprší roční rozestup mezi jednotlivými generacemi. Firma Samsung má rozpracovaný přírůstek nesoucí název Galaxy S26 FE a dnešní únik přináší první možné prvky z výpisu výbavy. Jihokorejský gigant pošle tuto novinku do segmentu střední třídy.
V zajetých kolejích
Zařízení s interním označením „r14“ do přední části údajně dostane 6,7palcový AMOLED displej, který dosáhne na 120Hz obnovovací frekvenci. Do nitra si cestu najde čipová sada Exynos 2500 z vlastní dílny. Uživatelská paměť v nejnižší konfiguraci pobere 128 GB dat, což by dle jejich zvyklostem znamenalo nasazení 8GB operační paměti RAM.
O výdrž se nejspíš postará 4 900mAh článek baterie s technologií rychlého 45W nabíjení. Samotná záda mají nést celkem tři objektivy fotoaparátu, přičemž hlavní slovo dostane vlastní 50MPx snímač ISOCELL S5KGN3. Následovat ho má 12MPx ultraširokoúhlý objektiv GC12A2 od GalaxyCore a 8MPx teleobjektiv OV08A1 od OmniVisionu.
Seznam specifikací prozatím uzavírá 12MPx selfie kamerka IMX825 od Sony. V zahraničí jsou přesvědčeni o tom, že oficiální představení proběhne v úterý 1. září a prodejní cena po přepočtu u základní konfigurace (8+128 GB) vyjde zhruba na odvážných 19 354 Kč. Nicméně už následující dny či týdny mohou celou situaci vyjasnit.
Zdroje: androidauthority.com, gizmochina.com, gsmarena.com
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