Recenze Galaxy S26 Ultra – Barcelona očima privátního experta

Galaxy S26 Ultra; zdroj: Dotekománie
Rok se s rokem sešel a my tu máme nový top model od Samsungu, Galaxy S26 Ultra. Ten letos přináší vylepšený fotoaparát, tenčí zaoblenější design a především nový displej s úplně novou technologií Privacy Display. Jak funguje v praxi? Otestovali jsme tento nový top model roku 2026.
Konstrukce
Líbí se mi trend zlehčování top modelů. Pokud se ohlédneme zpět, tak novinka je o dvacet gramů lehčí než Galaxy S23 Ultra a to je v ruce rozhodně znatelné. Zároveň díky zaobleným rohům při držení už tolik neřeže do dlaně. Při srovnání s již zmíněným tři roky starým top modelem je pak také o milimetr tenčí.
V praxi tak padne Galaxy S26 Ultra do ruky lépe a jednoduše se lépe používá. Je to sice stále velký telefon, ale to byl model s přídomkem Ultra vždycky. Ztenčení má ale za následek jeden menší neduh. Při položení na stůl se telefon mnohem více viklá. Jeho modul fotoaparátu totiž z těla vystupuje mnohem výrazněji.
Design je na první pohled velmi podobný a osobně se mi lehké zaoblení líbí. Telefon jen působí trochu méně originálně než s ostrými hrany ještě před pár lety.
Samsung pak u letošní generace vyměnil titan za hliník, stejně jako Apple u posledního iPhonu, to je ale náhoda. V realitě je to rozumný krok, telefon ani při velké zátěži pocitově tolik netopí.
Odolnost zajišťuje certifikace IP68 a Samsung se nevrhl do vod čínských výrobců a nepřidal nepříliš potřebnou certifikaci IP69, což je ochrana proti tryskající vysokotlaké vodě i vodě o vysoké teplotě (až 80 °C).
Na test se nám dostala světle modrá barevná varianta, která se mi osobně moc líbí. V prodeji bude ještě bílá, černá a fialová. Na internetu v obchodě Samsung.cz budou pak tradičně ještě další exkluzivní barvy a to Pink Gold a Silver Shadow.
V rámci evropské verze musel výrobce někam umístit logo CE a přeškrtnutou popelnici. Bohužel zvolil místo na zádech pod jeho logem a speciálně na naší světle modré je to pod určitým úhlem dost vidět. Škoda, že tyto nezbytné certifikační loga nedal na boční rám, jako to dělají jiní výrobci.
S Pen stále přítomen
Tenčí ale není jen samotný telefon, také stylus S Pen, který je stále v těle, zhubl. Je to už skoro takové párátko, ale při používání to ničemu nevadí. Kdybych neměl S25 Ultra a S26 Ultra vedle sebe, asi bych si toho navíc ani nevšiml. Jakkoliv to vypadá, že funkce S Penu pomalu mizí po loňském odebrání Bluetooth, výrobce podle nedávných zpráv má v budoucnu pracovat i na jeho vylepšení.
Ještě taková maličkost, stylus má letos zaoblenou špičku (jeho klikací mechanizmus na konci těla). Tím pádem jej jde dokonce zasunout do těla telefonu obráceně.
Čtečka otisků prstů je stále přítomná a na stejném místě. Jedná se o velmi rychlou a spolehlivou ultrazvukovou technologii. Stereo reproduktory tu také stále máme a za mě hrají skvěle.
Privátní displej
Troufnu si říct, že největší novinkou a inovací je letos rozhodně Privacy Display. Tuhle novou technologii si Samsung sám vyvinul a spočívá v osazení dvojím typem pixelů – jedny vyzařují pouze na vás a druhý pak na všechny směry. V praxi to tak funguje jako ochranná sklíčka soukromí, akorát tady to lze dle volby vypínat a zapínat. A to nejen celý displej, ale lze i selektivně zapnout Privacy Display jen třeba na notifikace.
A jaké je to v realitě? Při prvních dojmů jsem z toho byl trochu zklamaný. Při delším používání se ale rozhodně jedná o zajímavou funkci, která najde skvělé využití v praxi, ale není bez kompromisů. Líbí se mi možnost nastavit si automatickou aktivaci Privacy Display při zadávání pinu nebo jen pro bankovní aplikace. Okolí tak tyto citlivější údaje uvidí o něco hůře. Hodně pak záleží, jaký máte nastavený jas a pod jakým úhlem se na displej vaše okolí dívá. Při nižších úhlech a vyšším jasu to pro ně vypadá spíš tak, že máte jen nižší jas. Super je také možnost napárovat si aktivaci na rutiny, třeba na konkrétní místo.
Mezi kompromisy patří jednoznačně nižší rozlišení po aktivaci Privacy Display. To klesne velmi pravděpodobně na polovinu (Samsung tento údaj neposkytl, ale z testů pod mikroskopem to přímo vyplývá). Text a zobrazení tedy není tak ostré. Mně osobně to celkem vadí, já jsem na toto citlivý, ale na krátkodobé použití je to v pohodě. Mírně klesne také maximální jas, takže na přímém slunci to není úplně ideální.
A bohužel to mírně zhoršilo celý displej i pokud není funkce aktivní. Měl jsem přímé porovnání s S25 Ultra a pozorovací úhly nového panelu S26 Ultra jsou mírně horší – displej se při pohledu z náklonu na bílou mění do modré barvy. To na S25 Ultra či iPhone 17 Pro Max zůstane pěkně bílý. Nemůžu si pomoc, ale při bližším zkoumání mi přišlo, že je i více vidět rastr displeje. Zkrátka a jednoduše displej je jiný a doporučoval bych se případným kupcům na něj podívat na vlastní oči.
Hardware for Galaxy
Uvnitř tepe nový Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. To není jen tak obyčejný Snapdragon 8 Elite Gen 5, ale Samsung si ho přizpůsobil na míru jeho telefonu. Výrobce slibuje také lepší chlazení a musím říct, že při spuštění náročného 3DMark Wild Life Extreme Stress Test se telefon při doteku jen mírně zahřál. Jeho vnitřní teplota po tomto 20 minutém grafickém testu vzrostla z 29 na 44 stupňů Celsia. Když jsem pouštěl stejný test na předchůdci, bylo to prakticky identické (tam teplota stoupla z 28 na 43 stupňů).
Potěší nejnovější Bluetooth 6.0 stejně jako WiFi 7.
Specifikace Galaxy S26 Ultra
- displej: 6,9 palců , Dynamic AMOLED 2X , QHD+ (3120 x 1440) , 516 ppi , 1-120Hz , podpora S Pen
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (3 nm)
- RAM: 12/16 GB
- úložiště: 256/512 GB / 1 TB , Micro SD: N/A
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (Wide, f/1.4, 0,6 µm)
- 50 Mpx (Ultra Wide, f/1.9, 0,7 µm)
- 50 Mpx (Tele1, f/2.9, 0,7 µm, 5x optický zoom)
- 10 Mpx (Tele2, f/2.4, 1,12 µm, 3x optický zoom)
- přední: 12 Mpx (f/2.2, 1,4 µm)
- Odolnost: Light Armor Aluminum , Corning Gorilla Armor 2
- Konektivita: 5G (Sub6/mmWave), 4G LTE, USB-C
- rozměry a hmotnost: 78,1 x 163,6 x 7,9 mm , 214 gramů
- baterie a nabíjení: 5000 mAh , Super Fast Charging 3.0 (60W) , Super Fast Wireless Charging , Wireless PowerShare
Výdrž baterie
Samsung už mnoho a mnoho let drží kapacitu tohoto Ultra modelu na 5000 mAh. Letos jsme se tak žádného navýšení nedočkali. Korejský výrobce pak také zmiňuje, že je opatrný s novou technologií kvůli bezpečnosti.
A vadí to v praxi něčemu? Vlastně zase tolik ne. Určitě existují telefony na trhu s lepší výdrží baterie, ale díky neustále úspornějším procesorům z mojí zkušenosti vskutku velmi dobrá a dva dny nenáročného provozu problém nejsou. Pokud jsem ale hodně fotil, končil jsem den s 30-40 procenty baterie a tudíž se v realitě jedná spíše o jednodenní smartphone.
Potěšující novinkou je však rychlejší nabíjení. Konečně tu máme aspoň 60 W drátově a bezdrátově pak 25 W se standardem Qi 2.2. Za použití standardu si zaslouží Samsung pochválit, bohužel ale opět máme tu verzi bez magnetů.
Nabíjení jsem otestoval s 125W nabíječkou. Ze 20 procent na 56 jsem se dostal za 12 minut, za půl hodiny dobíjení jsem pak byl už na 87 procentech.
Fotoaparát
Sestava fotoaparátů sice může na první pohled vypadat stejně, ale dle slov zástupců Samsungu se jedná o největší upgrade u Ultra modelu za poslední roky. Nová je především optika, hlavní snímač má clonu f/1.4 a tím pádem je o 47 procent jasnější. Nižší clona teleobjektivu pak zajistí, že na něj dopadne o 37 procent více světla. Nové jsou také algoritmy zpracování obrazu a ve výsledku se můžeme těšit třeba na lepší redukci šumu. Samotný obrazový senzor je ale už roky stejný a stejně velký. Zamrzí pak absence zvýšení rozlišení teleobjektivu s trojnásobným přiblížením, ten má stále jen 10 Mpx a výrobce mu dokonce mezigeneračně zmenšil senzor.
Realita? Výsledné snímky jsou za mě skvělé. Vynikající reálným barevným podáním a velice solidním HDR. Nevyhnul jsem se ale krátkému srovnání s aktuálními top modely. Vedle iPhone 17 Pro Max určitě nabízí v protisvětle prokreslenější stíny, tam je iPhone možná i úmyslně nechává tmavé.
Vedle jablečného telefonu a Xiaomi 17 Ultra jsem si ještě všimnul, že fotky ze Samsungu jsou více doostřeny. Stále tu je takové pro výrobce typické až přeostření. To je velmi dobře pak vidět i v noci, kdy jsou oproti konkurenci fotky na můj vkus až příliš kontrastní. Samsung pak také stále tyto noční snímky barví spíše do zeleného nádechu speciálně v případě sodíkového pouličního osvětlení.
Nová optika teleobjektivu s 5násobným přiblížením má za následek prodloužení minimální ostřící vzdálenosti. Telemakro snímky, které mám osobně moc rád, tu tak možné nejsou a musíte sáhnout po konkurenci.
Další denní snímky
Noční snímky
Moc se mi líbí nová funkce Super Steady Video, což je zámek horizontu. Tahle funkce vždy drží horizont i když nakláním telefonem třeba i vzhůru nohama. Funguje to opravdu impresivně.
Software
Operačním systémem je Android 16 s nadstavbou OneUI 8.5. Optimalizace je výtečná a podpora je stále stejná, tedy 7 let včetně velkých aktualizací. Tady už upřímně nevidím potřebu mít ji delší, a korejský výrobce to vidí nejspíš stejně.
Stále jako méně užitečný hodnotím Now Brief, tedy jisté shrnutí dne. Většinu času jen ukazuje to, co si můžu dát do widgetů na plochu jako je počasí nebo nadcházející události.
Za mě příjemnou novinkou je možnost napsat textový prompt co se má s fotkou v galerii stát omezený na 100 znaků a to i česky. Na pozadí běží model Nano Banana přes Samsung servery. Výhodou je fakt, že můžete generovat neomezeně. V realitě to funguje moc pěkně a níže můžete vidět pár ukázek.
Je velká škoda, že Samsung stále limituje spoustu AI funkcí kvůli nedostupnosti českého jazykového balíčku v zařízení. Upřímně tomu v roce 2026 moc nerozumím, když vidíme, že umělá inteligence s češtinou nemá problém.
Zhodnocení Galaxy S26 Ultra
Jedná se letos o revoluční top model od Samsungu? Těžko říct, Samsung nám poslední roky konzistentně doručuje nový top model s pár velmi solidními vylepšeními. Letos tomu není jinak a vlajkovou funkcí je letos Privacy Display, který rozhodně zaujme. Má však i své kompromisy. Za mě skvělou novinkou je celkově tenčí a lehčí tělo nebo rychlejší dobíjení. Potěší drobné inovace v systému, kde ale bohužel zklame omezená podpora AI funkcí v češtině.
Samsung do vývoje rozhodně nešlape tolik jako konkurence, speciálně ta čínská konkurence je dnes velmi silná a nabízí kolikrát větší baterii nebo lepší fotoaparát. Korejský výrobce je ale více konzervativní a je jen na vás, zda sáhnete po této spolehlivé volbě. Doufám, že příští rok se dočkáme razantnějšího vylepšení fotoaparátů. Na druhou stranu Samsung má u Galaxy S26 Ultra minimálně dvě významné funkce, které konkurence zase nemá a to Privacy Display a pak také stylus S Pen.
Galaxy S26 Ultra
- 1 TB + 16 GB RAM: 47 999 Kč (doporučená cena)
- 512 GB + 12 GB RAM: 40 599 Kč (doporučená cena)
- 256 GB + 12 GB RAM: 35 699 Kč (doporučená cena)
Klady
- Tenčí a lehčí design
- Privacy Display – inovativní funkce
- Rychlejší nabíjení (60W drátově)
- Skvělé výsledky fotoaparátu s reálným barevným podáním a HDR
- Super Steady Video s funkcí zámku horizontu
Zápory
- Displej s Privacy Display má nižší rozlišení
- Absence tele-makro snímků a větší inovace v oblasti fotoaparátu
- Omezená podpora AI funkcí v češtině
