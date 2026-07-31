Samsung chystá nová sluchátka s konstrukcí za ucho

• 31. 7. 2026#Příslušenství
Samsung chystá nová sluchátka s konstrukcí za ucho

Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz

Samsung se do této chvíle věnoval u bezdrátových sluchátek jen tradičním peckám a špuntům, ale připravuje dva odlišné modely. Nedávno jsme vás informovali o klipových sluchátkách nesoucích kódové označení Able a nyní zde máme další náznak nového typu.

Samsung plánuje představit i Galaxy Able

Buds Canal 5

Redakci SamMobile se podařilo získat obrázek nadcházejících sluchátek od Samsungu, která nesou zatím označení Buds Canal 5. Jak můžete vidět níže, jedná se o typ, který se dává za ucho a pak přes vrch vedou do ušního kanálku.

Samsung Galaxy Buds Canal 5 Design Render Leak

Source: SamMobile

Bohužel nemáme zatím jakékoliv specifikace k dispozici, ale už podle tvaru jde odhadnout, že nabídnou aktivní potlačení hluku, jelikož mají špunty. Samsung je bude cílit na sportovně naladěné uživatele, tedy s největší pravděpodobností.

K představení asi dojde společně s modelem Able v září, při příležitosti uvedení modelu Galaxy S26 FE. Ten mimo jiné bude asi dražší než minule. Více informací se asi dozvíme v nadcházejících týdnech.

Zdroje: sammobile.com, gsmarena.com

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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