Samsung chystá nová sluchátka s konstrukcí za ucho

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Samsung se do této chvíle věnoval u bezdrátových sluchátek jen tradičním peckám a špuntům, ale připravuje dva odlišné modely. Nedávno jsme vás informovali o klipových sluchátkách nesoucích kódové označení Able a nyní zde máme další náznak nového typu.
Samsung plánuje představit i Galaxy Able
Buds Canal 5
Redakci SamMobile se podařilo získat obrázek nadcházejících sluchátek od Samsungu, která nesou zatím označení Buds Canal 5. Jak můžete vidět níže, jedná se o typ, který se dává za ucho a pak přes vrch vedou do ušního kanálku.
Bohužel nemáme zatím jakékoliv specifikace k dispozici, ale už podle tvaru jde odhadnout, že nabídnou aktivní potlačení hluku, jelikož mají špunty. Samsung je bude cílit na sportovně naladěné uživatele, tedy s největší pravděpodobností.
K představení asi dojde společně s modelem Able v září, při příležitosti uvedení modelu Galaxy S26 FE. Ten mimo jiné bude asi dražší než minule. Více informací se asi dozvíme v nadcházejících týdnech.
Zdroje: sammobile.com, gsmarena.com
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