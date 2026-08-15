Google vylepšuje sluchátka Pixel Buds: přichází dynamické potlačení hluku a integrace s hodinkami

Zdroj: Dotekomanie.cz
Google představil své hlavní hardwarové novinky na další rok. Trochu jsme čekali, že by uvedl i nová sluchátka, ale nakonec se tak nestalo. Sice Pixel Buds Pro 2 jsou v nové barvě, ale to moc nepočítáme. Místo toho společnost vydává aktualizaci, která přináší nové funkce pro existující modely.
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Vylepšení audio funkcí
První funkcí, o které Google informuje, je dynamické potlačení hluku. Zde se snaží software sluchátek kompenzovat jemné posuny v těsnění v uchu. Jde tedy spíše o doladění potlačení hluku. Druhá novinka se týká aktivační hlášky „Hej Google“. Nově totiž lze využít asistenta pro příkazy kolem ladění zvuku, například zesílení basů a podobně. Vzhledem k tomu, že aktivace funguje u sluchátek i v češtině, může se jednat o užitečnou novinku i pro české uživatele.
Sluchátka se nově synchronizují s hodinkami Pixel Watch. Konkrétně hodinky rozpoznávají, kdy usínáte, a pozastaví hudbu, vypnou dotyk a ztlumí oznámení. Poslední vylepšení se týká živého překladu. Google uvádí, že klepnutím se dá aktivovat režim poslechu, takže dojde k okamžitému překladu do vašeho jazyka. Současně jde využít i mobil, kde se bude zobrazovat překlad do řeči druhého jedince.
Tato softwarová vylepšení oficiálně přicházejí na sluchátka Google Pixel Buds 2a (recenze) a Google Pixel Buds Pro 2 (recenze). Kdy přesně dorazí, není jasné, ale asi se budou novinky šířit postupně.
Zdroje: blog.google, gsmarena.com
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