Spotify zavádí chytré přeskakování reklam v podcastech. Tvůrci ale mají důvod k obavám

Zdroj: Dotekománie
Spotify začíná vybraným uživatelům zpřístupňovat nové tlačítko Skip ahead – Přeskočit, které umožňuje přeskočit sponzorské odkazy, úvodní části nebo jiný propagační obsah v podcastech. Funkce je zatím dostupná předplatitelům Spotify Premium, firma ji ale oficiálně ještě nepředstavila.
Spotify umožňuje přeskočit reklamu, ale podmínky nejsou fér
Doposud bylo možné reklamy přeskakovat pouze opakovaným posouváním o 15 sekund nebo skrze posuvník, což často znamenalo několik pokusů, než se posluchač trefil do správného místa po reklamě. Nové tlačítko celý proces automatizuje a přesune přehrávání rovnou na začátek další části epizody. Funkce se vztahuje na reklamy a propagační sdělení, která tvůrci vkládají přímo do svých podcastů. Naopak reklamy umisťované samotnou službou Spotify tímto způsobem přeskočit nelze. Stejně tak se novinka nevztahuje na originální podcasty Spotify.
Společnost uvádí, že průběžně testuje nové funkce a jen některé se stanou trvalou součástí aplikace. Cílem je podle Spotify zpříjemnit poslech podcastů předplatitelům Premium a umožnit jim trávit více času samotným obsahem. Firma zároveň tvrdí, že testy zatím nenaznačují negativní dopad na tvůrce.
Naopak očekává, že uživatelé čas ušetřený přeskakováním reklam využijí k poslechu většího množství podcastů.
Tvůrci se obávají nižších příjmů
Spotify sice tvrdí, že novinka nenaznačuje dopad na samotné tvůrce, ale kritiku vyvolala v části podcastové komunity. Mnoho tvůrců financuje svou tvorbu právě prostřednictvím reklamy vložené přímo do epizod. Pokud je budou posluchači hromadně přeskakovat, může to snížit hodnotu těchto reklam i příjmy autorů.
Další výhrady směřují k tomu, že Spotify umožňuje přeskočit reklamy samotných tvůrců, zatímco reklamy prodávané přímo platformou zůstávají bez možnosti je přeskočit. Kritika tvrdí, že tím Spotify zvýhodňuje vlastní reklamní systém na úkor nezávislých vydavatelů.
Zdroj: techradar.com
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