Recenze Google Pixel Buds 2a – za polovinu a s dobrou výbavou

Některé produkty se po designové stránce nemění, ostatně není potřeba pokaždé přijít s něčím zcela originálním. Typickou ukázkou jsou sluchátka od Googlu. Konkrétně zde máme Pixel Buds 2a, což je pokračování původního modelu, který přišel před čtyřmi lety. Jde tedy vidět, že není potřeba každou chvíli přijít s novou generací. Samozřejmě jde vidět změna u samotných sluchátek, nejsou zde původní „křidýlka“. Vyplatí se ale Google Pixel Buds 2a? Nebo je lepší investovat do Google Pixel Buds Pro 2 (recenze)?
Designově sází na jistotu
Samotná krabička prochází nějakou evolucí, ale nic zásadního se zde nemění. Stále je zde matné bílé provedení, které tak trochu přitahuje nečistoty. Jednou za čas jsem prostě musel přetáhnout krabičku, aby byla opět zcela bílá. Na svém těle má tlačítko pro párování, USB C konektor a nechybí dioda pro indikaci nalezení, párování nebo nabíjení. Součástí je i reproduktor pro jednodušší nalezení.
V těle se pak nachází standardnější špuntová sluchátka, která již nemají křidýlka, spíše takovou menší ploutvičku. Ta slouží pro lepší udržení sluchátka v uchu. Osobně jsem je používal se základními nástavci, přičemž v balení jsou další o různých velikostech. V mém případě mohu potvrdit, že v uchu drží dobře a ani jednou mi sluchátka nevypadla, ani při aktivnější činnosti. I při zatlačení nedochází k nějakému velkému tlaku na ušní bubínek. Ostatně sluchátka mají aktivní vyrovnávání tlaku.
Sluchátka sama o sobě dobře izolují a drží. Jsou spíše subtilnější a nějakou i díky barvě nějak výrazná. Samotné ovládání je řešeno skrze dotykovou plochu s několika možnostmi. Gesta ale nejsou podporována, jen tapnutí a případně podržení. Sluchátka hodnotím jako lehčí, včetně krabičky, zejména v porovnání s verzí Pixel Buds Pro 2.
Pokud jde o zpracování, tak dražší model působí prémiově, ale to nutně neznamená, že Pixel Buds 2a jsou jak nějaké levné špunty. Nic extra nevrže, byť třeba kloub má trochu vůli, jen musíte trochu více zatlačit. Celkově je ale používání pohodlné a působí dobrým dojmem.
Není to jen o zvuku
Po zvukové stránce se jedná o velmi kvalitní sluchátka. Asi bych ocenil trochu výraznější basy, ale to je asi tak jediná výtka, kterou bych měl ke zvuku jako takovému. Podání je čisté a i při nejvyšším možném nastavení hlasitosti se neprojevují nějaké neduhy. Samotná hlasitost je dostatečně vysoká a osobně jsem je nikdy neměl na maximum.
I bez aktivního potlačení okolního hluku (ANC) umí relativně izolovat okolí. S ANC odstíní většinu podstatných ruchů, ale pokud budete stát u silnice, uslyšíte auta, jen budou utlumena. Některé jiné zvuku jsou dostatečně potlačeny. Například u vysávání slyším zřetelně přehrávaný zvuk.
U telefonování je většinou vše v pořádku a i druhá strana mě slyší jasně a zřetelně. Dle vlastní zkušenosti bych řekl, že Pixel Buds 2a si o něco hůře poradí s větrem při telefonování než Pixel Buds Pro 2, ale to již musí být o něco silnější vítr. Běžný vánek jsem ani nezaregistroval.
Samozřejmostí je zde režim transparentnosti, kdy slyším zřetelně přehrávaný zvuk i okolní prostředí, a to bez nějakého výrazného zpoždění.
Gemini probublává
Sluchátka Pixel Buds 2a přišla ve stejné době jako mobily Pixel 10 (recenze)/ Pixel 10 Pro (recenze)/ Pixel 10 Pro XL a jednou z novinek na českém trhu je i fakt, že se Gemini podstatně rozšířilo. Sluchátka jsou na to připravena celkem dobře, respektive nabízí čtení notifikací. Plynulou češtinou mi mnohokrát přečetla nejen informaci, kdo mi psal, ale i samotný text zprávy. Pokud jde ale o vyvolání Gemini, tak stále chybí hlasová možnost. Nabízí se jen přes vyvolání přes podržení dotykové plochy. I tak je to celkem zajímavé zpestření.
Výbava
Připravil jsem si jednoduché srovnání specifikací mezi levnějšími Pixel Buds 2a a dražšími Pixel Buds Pro 2. Základ je zde stejný, tedy procesor Tensor A1, což není nic překvapivého. Google toto dělá i u mobilů. Nabízí se stejná odolnost vůči vodě a prachu, jen tedy aktivní potlačení okolního ruchu je o něco slabší než u Pixel Buds Pro 2.
Že je zde o jeden mikrofon méně, mi mohlo dojít, ale není to nějak zásadní věc. Jen si tak moc dobře neporadí se silnějším větrem. Možná je trochu škoda, že Google už nenasadil modernější Bluetooth, ale na to si asi musíme počkat nějakou chvíli. Co se týče kodeků, nabízí se podpora jen AAC. K dispozici není nějaký vyšší, což asi nepotěší audiofily, ale na druhu stranu se jedná o levnější model.
Srovnání Google Pixel Buds Pro 2 vs. Pixel Buds 2a
|Funkce / Specifikace
|Google Pixel Buds Pro 2
|Google Pixel Buds 2a
|Barvy
|Moonstone, Porcelain, Hazel, Peony
|Iris, Hazel
|Procesor
|Google Tensor A1
|Google Tensor A1
|Konektivita
|Bluetooth 5.4, Superširokopásmové připojení
|Bluetooth 5.4, Superširokopásmové připojení
|Odolnost (Sluchátka/Pouzdro)
|IP 54 / IP X4
|IP 54 / IP X4
|Aktivní Potlačení Hluku (ANC)
|Silent Seal™ 2.0 (Aktivní potlačení hluku)
|Silent Seal 1.5 (Aktivní potlačení hluku)
|Zvukové funkce
|Aktivní snížení tlaku v uchu, Detekce rozhovoru
|Aktivní tlumení tlaku v uchu
|Mikrofony (na sluchátko)
|Tři mikrofony
|Dva mikrofony
|Ovládání
|Kapacitní dotykové senzory (klepnutí a přejetí)
|Kapacitní dotykové senzory (klepnutí)
|Výdrž baterie (ANC VYP)
|Až 12 h (poslech) / Až 48 h (s pouzdrem)
|Až 10 h (poslech) / Až 27 h (s pouzdrem)
|Výdrž baterie (ANC ZAP)
|Až 8 h (poslech) / Až 30 h (s pouzdrem)
|Až 7 h (poslech) / Až 20 h (s pouzdrem)
|Rychlé nabíjení (5 min)
|Až 1,5 hodiny poslechu (ANC VYP)
|Až 1 hodina poslechu (ANC ZAP)
|Bezdrátové nabíjení pouzdra
|Ano (certifikace Qi)
|Není (pouze USB-C)
|Hmotnost pouzdra (se sluchátky)
|65 g
|47,6 g
|Udržitelnost
|Není uvedeno
|Vyrobeno min. ze 41 % recyklovaných materiálů
Výdrž dobrá
Vzhledem k tomu, že krabička je menší, asi nikoho nepřekvapí, že je zde menší kapacita baterie. Celkově se tak lze dle specifikací dostat na 27 hodin poslechu bez ANC. Samotná sluchátka mají vydržet přibližně 10 hodin. Řekl bych, že tyto hodnoty více méně platí, ale vždy záleží na hlasitosti a využívání sluchátek. S využitím ANC je doba odpovídající specifikacím.
Soustředil jsem se i čistě na pracovní využití, což v praxi vystačilo na hodinu až 1,5 hodiny telefonního hovoru denně. Nabíjení tak vycházelo na jednou týdně. Zde je asi nejvíce znát nižší cena v porovnání s Pixel Buds Pro 2. Kromě toho Pixel Buds 2a nemají bezdrátové nabíjení, což mi nějak extra nevadilo. Ostatně nové Pixely 10 nemají reverzní bezdrátové nabíjení, tak jsem tuto možnost ani nevyhledával.
Závěrečné zhodnocení Google Pixel Buds 2a
Oficiální cena Pixel Buds 2a je nastavena na 3 690 Kč, zatímco Pixel Buds Pro 2 přijdou na 6 199 Kč. To je celkem znatelný rozdíl a je otázkou, jestli odpovídá rozdílům ve specifikacích, vlastnostech a celkové použitelnosti. Za sebe říkám že ne. Pokud nepatříte mezi audiofily, co mají sluchátka zaražené neustále v uších, takže nepotřebujete dlouhou výdrž na jedno nabití, případně kvalitnější ANC a podobně, asi se vám nevyplatí dražší model.
Pixel Buds 2a jsou takovou ochutnávkou od Googlu, kdy se jednoduše rozmyslíte, jestli chcete příště vyšší a podstatně dražší model. Sluchátka jsou velmi dobrá a v podstatě jsem nezaznamenal nějaký výrazný nedostatek. Otázkou je, jestli za stejnou cenu nepořídit jiná, s lepší podporou kodeků od jiných výrobců. Pokud si na to nepotrpíte, chcete něco subtilnějšího a s dobrou integrací Gemini, budou Pixel Buds 2a dobrou koupí.
Klady
- kvalitní zvuk
- dobrý design
- dobrá výdrž baterie
- pohodlné nošení
Zápory
- chybí bezdrátové nabíjení
- méně kvalitní ANC
- podprůměrná podpora kodeků
