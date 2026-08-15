Alza zlevňuje domácí spotřebiče: Přehled zajímavých nabídek v kategorii bílé smart techniky

Společnost Alza aktuálně nabízí výrazné cenové zvýhodnění u vybraných domácích spotřebičů. Tato časově omezená nabídka do vyprodání zásob přináší snížení cen v řádu desítek procent u produktů renomovaných světových značek. Níže je uveden přehled nejzajímavějších modelů rozdělených do přehledných kategorií.
Chladničky pro moderní domácnost
Výběr nové chladničky představuje klíčový krok při vybavování každé kuchyně. Současné modely nabízejí pokročilé beznámrazové technologie, chytré rozvržení vnitřního prostoru a vysokou energetickou efektivitu. V aktuálním výběru se nacházejí klasické kombinované i prostorné americké modely s výrazným cenovým snížením.
- MIELE KFN 7734 C (-28 %)
- SAMSUNG RS70F65QETEO (-27 %)
- HISENSE RB3B370SAWD1 (-27 %)
- SAMSUNG RB53DG706AS9EO (-20 %)
- HAIER HDPW7620ANPK 2D 60 Series 7 Pro (-23 %)
- HISENSE RS9P628GPFE (-20 %)
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Sušičky prádla s pokročilými technologiemi
Sušičky prádla se stávají nepostradatelným pomocníkem, který výrazně šetří čas i prostor v interiéru. Dnešní moderní spotřebiče využívají tepelná čerpadla pro maximální šetrnost k textiliím a nízkou celkovou spotřebu elektrické energie. Dostupné jsou spolehlivé modely s různými kapacitami pro odlišně velké domácnosti.
- GORENJE DG49CP (-10 %)
- SAMSUNG DV90DG52A0ABLE (-10 %)
- GORENJE D1G48C NatureDry (-15 %)
- GORENJE DG89CPS (-10 %)
- BOSCH WQJ24201BY (-10 %)
- HAIER HD90-BQL8GNU1-S Couture care Collection 11 (-10 %)
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Výkonné a úsporné pračky
Inovativní technologie u současných praček zajišťují perfektní výsledky praní při zachování co nejnižší spotřeby vody a elektřiny. Důraz je kladen na mimořádně tiché motory, speciální parní funkce pro hygienickou čistotu a intuitivní ovládání. Výběr zahrnuje oblíbené modely s předním plněním.
- CANDY BP 49BL8-S ProWash 550 (-29 %)
- GORENJE WG414A41 (-13 %)
- GORENJE W3NGPI74A3S (-13 %)
- TCL FF0844WA0CZ (-15 %)
- HOOVER H5W 412BL10GUH-S H-CARE 500 (-15 %)
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Další zajímavé výběry
Mimo hlavní definované kategorie je do akční nabídky zařazena také kombinovaná pračka se sušičkou SAMSUNG WD90DG5G34BELE (-13 %). Toto zařízení představuje ideální prostorově úsporné řešení, které chytře spojuje dva nezbytné procesy údržby oděvů do jednoho jediného přístroje.
Kompletní přehled všech aktuálně zlevněných produktů je k dispozici na oficiálních webových stránkách Alza.cz. S Alzou je vybavení domácnosti otázkou několika kliknutí, přičemž je kladen maximální důraz na bleskové doručení a široký výběr kvalitní techniky ze všech segmentů trhu.
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