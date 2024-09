Recenze Pixel Buds Pro 2 – menší a padnoucí

Zdroj: Dotekomanie.cz

U bezdrátových sluchátek nejde dělat každá rok nějaké dramatické změny a některé společnosti nepospíchají s uvedením nového modelu. Původní sluchátka Pixel Buds Pro přišla před dvěma lety. Sice spadají mezi ty dražší, ale mají své přednosti. Nyní zde máme pokračování v podobě Pixel Buds Pro 2. Tato sluchátka jsou něčím výjimečná. V Česku se nabízí totiž v oficiální distribuci a můžete si je zakoupit i přímo v Google Store. Jsou ale lepší než Pixel Buds Pro?

Takové ňuňu

Při srovnání krabiček obou modelů, řekli byste, že se jedná o identický model. Upřímně řečeno, musím obě krabičky otevřít, abych věděl, která jsou která. Krabička Pixel Buds Pro 2 má trochu jiné rozměry, ale nejde o nic patrného na první pohled. Všeobecně zůstal zachován stejný design. Bílá barva je líbivá, ale sem tam se umaže, takže je potřeb trocha leštění. Při bližším pohledu je ale patrné, že se něco změnilo. Pixel Buds Pro 2 krabička má jeden otvor navíc. V něm je kryt reproduktor, který nejvíce využijete u lokalizace. Můžete si nechat krabičku prozvonit skrze službu a aplikaci Najdi moje zařízení. Navíc se ozve i při zahájení nabíjení.

Samotná sluchátka prošla také změnou a relativně podstatnou. Sice při představování to vypadalo, že mají upravený design, řekl bych, že byla přidána malá ploutvička, ale v praxi jsou o dost menší než původní model. Kupodivu to nemělo dramatický vliv na baterii, tedy délku používání. Google se hodně snažil.

Sluchátka i kryt jsou jištěna magnety, které jsou dostatečně silné. Dokonce ani při pádu z kapsy na zem se nic nerozletělo, ale neříkám, že se to nemůže stát. Krabička má na sobě ještě tlačítko pro párování a také diodu jako indikátor párování a nabíjení.

Sluchátka jako taková jsou hodně malá a velmi dobře zapadnou do ucha. Samotná ploutvička nejde cítit a nijak netlačí, spíš upevní sluchátko v uchu. Díky menším rozměrům nevystupují z ucha tak moc jako předchozí generace a celkově patří mezi ta drobnější. Mají na sobě tři mřížky pro mikrofony i pro zachytávání okolního hluku. Nechybí vyměnitelné špunty.

Malé ale pohodlné

Z vlastní zkušenosti mohu říci, že nošení je pohodlné, ale zde bude hodně záležet na každém, zejména na tvaru sluchového kanálku. Spíše dávám přednost běžným sluchátkům, ale nošení Pixel Buds Pro 2 nebyl v mém případě problém. Ani mě nebolelo ucho, případně jsem nezažíval nepohodlí.

Ani při větší aktivitě jsem se neobával o to, že by sluchátka vypadla. I tak mě stále překvapují svou velikostí, přičemž výdrž na jedno nabití je velmi dobrá.

Klidně týden

Pokud nemáte sluchátka zaražena neustále v uchu celý den a potřebujete je jen na některé činnosti, tak si dovolím tvrdit, že vám vydrží celý týden. Vždy bude záležet, v jakém režimu je používáte, případně záleží na hlasitosti a samotném obsahu, tedy jestli jen posloucháte hudbu nebo i telefonujete.

Dle výrobce vydrží sluchátka bez aktivního potlačení hluku (ANC) 12 hodin přehrávání hudby, 48 hodin pak ve spojení s krabičkou. Při zapnutí ANC se pak bavíme o 8 hodinách, případě 30 hodinách s krabičkou. Z praxe bych řekl, že tyto údaje odpovídají.

Nabíjet lze pomocí USB C kabelu nebo také pomocí bezdrátové technologie. Vzhledem k tomu, že zde nejsou nějak masivní baterie, tak doplnění energie je poměrně rychlé. Do hodiny svítí, že je vše nabité, ale nějak přesně jsem to nestopoval.

Telefonování

Pixel Buds Pro 2 jsem hodně používal i pro telefonování. Zde hodně záleží na samotném zdroji a také druhé straně, ale pokud máte štěstí na HD hovor, tak se jedná o příjemný zážitek. I samotné potlačení okolního hluku nebo redukce vlivu větru musím pochválit. Nic mě během hovoru nerušilo. Nešlo ale jen o kompletní potlačení. Zaznamenal jsem, jak sluchátka reagují v reálném čase na změny podmínek.

Hudba

Nepatřím mezi audiofily. Spíše se řadím mezi ty, co mají rádi kvalitní reprodukci. Srovnávat Pixel Buds Pro a Pixel Buds Pro 2 je pro mě dost obtížné, ale řekl bych, že se odvedlo dost práce na vyladění. Nezaznamenal jsem distorzi, přepalování zvuku a podobně. Výšky jsou čisté a jsou zde i citelnější bassy.

V základním režimu nejsou bassy nějak výrazné, ale jsou zde. Naštěstí pomocí ekvalizéru jde zvolit nastavení zaměřené na ně, případně si můžete nastavit vlastní profil. Osobně jsem dal přednost výchozímu nastavení, které je dostatečně vyvážené. Zvuk patří mezi ty kvalitnější a sluchátka si poradí i maximální hlasitostí. Rozhodně v tomto případě nemáme nic proti a ani jsem nenašel nějaký zápor.

Okolní hluk a další

Samozřejmě zde nechybí aktivní potlačení okolního hluku (ANC). Nečekejte totální izolování od prostředí. Uslyšíte okolí, ale jen ty výraznější a ostřejší zvuky. Běžný hluk je výborně odfiltrován a nic vás neruší. Navíc je zde i funkce pro detekci hlasu, takže se umí přizpůsobit k započetí konverzace bez nutnosti něco přepínat.

Ovládání na dotyk

Vzhledem k velikosti sluchátek je logické, že každé z nich má dotykovou vrstvu. Stačí se jednou nebo vícekrát dotknout, podržet plochu nebo jednoduše prstem šoupat pro nastavení hlasitosti. Na ovládání se dá zvyknout a celkově je poměrně přesné. Nemusel jsem některá gesta opakovat, aby se vykonala. I nastavení hlasitosti je poměrně pohodlné.

Pixel Buds Pro 2

U sluchátek jde zejména o zvuk a výdrž, specifikace zde nevidím jako ty nejdůležitější. Ale v krátkosti lze uvést, že podporují Bluetooth 5.4 a LE Audio. Dokonce je zde i UWB pro přesnější vyhledávání, ale využití bude až s nějakou novou verzí aplikace Najdi moje zařízení s podporou kompasu. Vše je navíc podpořeno novým procesorem Tensor A1, který má na starost funkce pro vylepšení zvuku a podobně. Je umístěn v každém sluchátku. Samozřejmostí je pak odolnost vůči vodě a prachu (IP54), krabička má IPX4.

Celkově se jedná o velmi podařená sluchátka nabízející moderní technologie, vylepšenou krabičku, vyladěný zvuk, pohodlné ovládání i párování, přičemž výdrž na jedno nabití je uspokojující. Hlavně velikost samotných sluchátek je zajímavá a celkem se divím, že se podařilo je takto zmenšit v porovnání s předchozí generací.

Co bude asi mínus, je samotná cena. Pixel Buds Pro 2 nejsou levná sluchátka. S částkou 6 199 Kč se řadí mezi top modely. Sice Google může obhajovat částku například podporou asistenta, ale ten nemá v Česku moc využití, aspoň zatím. Mohu sluchátka doporučit? Ano, jsou výborná a dá se na ně spolehnout. Jsou i pohodlná a zvuk je na špičkové úrovni, i pro volání. Jen ta cena je vyšší.



