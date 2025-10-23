Redmi K90 a K90 Pro Max oficiálně – nejen obří baterie, ale také 3 reproduktory

Zdroj: Redmi1
Nějakou dobu jsme zachytávali nejrůznější informace o nadcházející generaci mobilů série Redmi K. Sice tato subznačka má primárně nabízet mobily střední a nižší třídy, tak zde máme pořádně vybavený model Redmi K90 Pro Max. Redmi K90 naopak zapadne do vyšší střední třídy.
Dvě novinky Redmi K
Můžeme začít základní modelem Redmi K90, který má velmi dobré specifikace. Pokud by vyšel minulý rok a měl by navíc i bezdrátově nabíjení, mohl by zapadnout mezi top modely. Sice obsahuje procesor z minulého roku, ale i tak má výkonu na rozdávání. Co potěší mnohé, je samotná kapacita baterie. Ta nabízí 7100 mAh. Nechybí podpora pro 100W nabíjení.
Samozřejmostí je odolnost vůči vodě, stereo reproduktory a relativně dobrá fotografická výbava. Jen tedy ultraširokoúhlý snímač má jen 8MPx rozlišení. Je zde ale periskopický snímač, takže se dají očekávat poměrně slušné možnosti focení. Mnohem zajímavější kousek je Redmi K90 Pro Max. Zde se nabízí baterie o kapacitě 7560 mAh a dokonce bylo přidáno 50W bezdrátové nabíjení.
Fotografická výbava je lepší, respektive na zadní straně najdete sestavu 50+50+50 MPx. Také je zde periskopický snímač s 5násobným zoomem. Redmi K90 Pro Max má ale nejnovější procesor od Qualcommu, konkrétně Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Pokud toto nestačí, aby mobil zaujal, tak je zde jedno překvapení navíc. Novinka nabízí nejenže stereo reproduktory, ale hned vedle foťáků je další reproduktor. Redmi uvádí, že je to jeden z mála mobilů se sestavou 2.1. Uživatel by se měl těšit na lepší zvukový zážitek. I při takové výbavě má Redmi K90 Pro Max tloušťku pod 8 mm, což je úctyhodné.
Redmi K90 začíná na ceně v přepočtu cca 7 700 Kč, Redmi K90 Pro Max pak na cca 11 800 Kč. Ceny jsou bez daně a dalších poplatků. Je nyní otázkou, jestli se dostanou na náš trh v tímto označení a s takovou výbavou. Dost často se stává, že k nám zavítají i pod jinou subznačkou a také s upravenými specifikacemi. Očekáváme, že dojde na snížení kapacit baterií.
Specifikace Redmi K90
- displej: 6,59 palců, 2510 x 1156 pixelů (2K), AMOLED, 120 Hz, až 3500 nitů
- procesor: Snapdragon 8 Elite
- 12/16 GB LPDDR5x RAM
- úložiště: 256/512 GB nebo 1TB UFS 4.0
- Dual SIM (nano + nano)
- Xiaomi HyperOS 3
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, f/1.88, OIS
- 8 MPx, 120°
- 50 MPx, 2,5x periskopický zoom
- přední – 20 MPx
- ultrasonická čtečka otisků prstů
- IP68
- USB Type-C audio, Hi-Res audio, stereo, Sound by Bose
- 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 ad, Bluetooth 5.4, Beidou: B1I + B1C+B2a｜GPS: L1+L5｜Galileo: E1+E5a, GLONASS: G1｜QZSS: L1+L5｜NavlC: L5, USB Type-C, NFC
- rozměry: 157,49 × 75,25 × 8 mm; 206 gramů
- baterie: 7100 mAh + 100W USB C
Specifikace Redmi K90 Pro Max
- displej: 6,9 palců, 2608 x 1200 pixelů (2K), AMOLED, 120Hz, až 3500 nitů
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- 12/16 GB LPDDR5x RAM
- úložiště: 256/512 GB nebo 1TB UFS 4.1
- Dual SIM (nano + nano)
- Xiaomi HyperOS 3
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, f/1.67, OIS
- 50 MPx, 102°
- 50 MPx, 5x periskopický zoom, OIS
- přední – 20 MPx
- ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji
- IP68
- USB Type-C audio, Hi-Res audio, 2+1 (reproduktory), Sound by Bose
- 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 ad, Bluetooth 5.4, Beidou: B1I + B1C+B2a｜GPS: L1+L5｜Galileo: E1+E5a, GLONASS: G1｜QZSS: L1+L5｜NavlC: L5, USB Type-C 3.2 Gen 1, NFC
- rozměry: 163,33 × 77,82 × 7,9 mm ; 218 gramů
- baterie: 7560 mAh + 100W USB C, 50W bezdrátově
Zdroje: fonearena.com, fonearena.com
