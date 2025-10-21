Realme GT8 a GT8 Pro oficiálně, top modely s bonusem navíc

Realme GT8 a GT8 Pro oficiálně, top modely s bonusem navíc
2025-10-21T13:37:23+02:00
• 21. 10. 2025#Android #Smartphony

Zdroj: Realme

Po nějaké době spekulací a postupného představování jsme se dočkali nejnovějších top modelů od společnosti Realme. Některé specifikace mohou zastínit jiné top modely od známějších značek. Novinky Realme GT8 a Realme GT8 Pro i tak jsou v některých ohledech o něco zajímavější.

Realme chce zlepšit mobilní focení, spojilo se s Ricoh

Došlo i na kryt

V první řadě zde máme základní model Realme GT8, který má sám o sobě velmi dobré specifikace a některé sdílí s vylepšeným modelem Realme GT8 Pro. V první řadě zde máme displej, který může nabídnout maximální jas až 7000 nitů, tedy vymezené oblasti. Globální jas je pak maximálně 2000 nitů, ale může jít až do 4000 nitů.

1761039249132314e1e9c5b814598b1c54fa978af058f 1080x1080x 1761039009175d86e576d470c432e9f491003d9066917 1080x1080x

Realme GT8; Zdroj: Realme

Samozřejmě je zde základem nejnovější procesor od Qualcommu, Snapdragon 8 Elite Gen 5. Nechybí ani pořádná baterie o kapacitě 7000 mAh s podporou 100W nabíjení. Myslelo se i na odolnost, je zde certifikace IP69, takže mobily vydrží vodu i vyšším tlaku a teplotě. Stereo reproduktory nesmí chybět.

1761038393885d61ecda036cd453ab33c71d48ba8d804 1080x1080x 17610376256004a49ca4036c14672b7987ec757f9b0f3 1080x1080x

Realme GT8 Pro; Zdroj: Realme

Novinky se hodně liší ve fotografické výbavě, kde mimo jiné spolupracovalo Realme s firmou Ricoh. Výsledkem je vylepšení čoček. Základní model má relativně průměrnou výbavu, respektive se nabízí sestava 50+8+50 MPx, přičemž byl použit periskopický foťák pro zoom. Realme GT8 Pro se může chlubit 50+50+200MPx sestavou, navíc i přední kamera má dvojnásobné rozlišení. Realme GT8 Pro má také rychlejší úložiště a navíc je zde i bezdrátové nabíjení s podporou až 50 W.

17610375932169541929726e7461da4e3253cd706e6c2 1080x1080x

Realme GT8 Pro; Zdroj: Realme

Aby byl výkonnější model ještě zajímavější, tak zadní fotomodul může mít různé kryty. Jsou vyměnitelné, ale v základu je zde jeden menší. Na něj můžete přidělat alternativní, takže mobil lze ozvláštnit. Spíše se jedná o drobnost, ale moc firem něco podobného v minulosti nenabídlo.

Realme GT8 má nastavenou cenu v přepočtu na 8 500 Kč, tedy v případě základního modelu. Realme GT8 Pro pak začíná na 11 800 Kč. Ceny jsou bez DPH a dalších poplatků. Kdy se novinky dostanou na náš trh, zatím nevíme, ale může to trvat i několik měsíců.

Specifikace Realme GT8

  • displej: 6,79 palců, 1440 x 3136 pixelů (2K+), OLED, až 7000 nitů, Dolby Vision
  • procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • 12/16 GB LPDDR5X RAM
  • úložiště: 256/512 GB nebo 1TB (UFS 4.0)
  • Android 16 + realme UI 7.0
  • Dual SIM (nano + nano)
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS, f/1.8
      • 8 MPx
      • 50 MPx, 3x zoom, periskopický, f/2.8, OIS
    • přední – 16 MPx
  • ultrasonická čtečka otisků prstů, infra
  • IP66+IP68+IP69
  • USB Type-C audio, stereo, Hi-Res audio
  • 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 6.0, Beidou (B1I+B1C+B2a), GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NFC, USB Type-C
  • rozměry: 161,80 × 76,87 × 8,2 mm; 209 gramů
  • baterie: 7000 mAh + 100W USB C

Specifikace Realme GT8 Pro

  • displej: 6,79 palců, 1440 x 3136 pixelů (2K+), OLED, až 7000 nitů, Dolby Vision
  • procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • 12/16 GB LPDDR5X RAM
  • úložiště: 256/512 GB nebo 1TB (UFS 4.1)
  • Android 16 + realme UI 7.0
  • Dual SIM (nano + nano)
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS, f/1.8
      • 50 MPx, 116°
      • 200 MPx, 3x zoom, periskopický, f/2.6, OIS
    • přední – 32 MPx
  • ultrasonická čtečka otisků prstů, infra
  • IP66+IP68+IP69
  • USB Type-C audio, stereo, Hi-Res audio
  • 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 6.0, Beidou (B1I+B1C+B2a), GPS (L1+L5), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NFC, USB Type-C
  • rozměry: 161,80 × 76,87 × 8,2 mm; 214 gramů
  • baterie: 7000 mAh + 100W USB C, 50W bezdrátově

Zdroj: fonearena.com

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

