Huawei přináší Pura 80 Ultra a Pro, cena začíná na 29 999 Kč

V červnu tohoto roku jsme se dočkali představení nových mobilů série Huawei Pura. Celkem se jedná o čtyři kousky, ale vzhledem k tomu, jaké jsme měli informace z českého Huawei, ani jsme nepočítali, že by mobily přišly na český trh. To se nyní mění a máme zde dva kousky.
Huawei Pura 80 Pro a Huawei Pura 80 Ultra
Celá série čítá mobily Huawei Pura 80, Huawei Pura 80 Pro, Huawei Pura 80 Pro+ a Huawei Pura 80 Ultra, ale u nás je dostupný jen model Pro a Ultra. I přes nedostupnost Google Play služeb a aplikací od Googlu, Huawei si věří, tedy aspoň v případě cen. Rovnou můžeme uvést, že Huawei Pura 80 Pro má nastavenou cenu na 29 999 Kč. Jedná se o verzi s 12 GB RAM a 512GB úložištěm. K dispozici je v červené a černé barvě.
Druhý model, Huawei Pura 80 Ultra, má nastavenou cenu na 41 999 Kč. Zde se nabízí jen zlatá verze a 16 GB RAM a 512GB úložištěm. To je tedy ambiciózní suma. Možná byste překousli absenci Google služeb a Obchodu Play, případně toto ani nepotřebujete, ale je zde ještě jeden fakt. Ani jeden z kousků nepodporuje 5G, mají jen LTE.
Po fotografické stránce se jedná o špičku, ale otázka je, jestli to bude stačit. Co se týče dostupnosti, mobily jsou dostupné již nyní a navíc k nim po omezenou dobu můžete získat sluchátka a 100W nabíječku zdarma.
Specifikace Huawei Pura 80 Ultra
- displej: 6,8 palců, 2848 x 1276 pixel, OLED, 120 Hz, až 3000 nitů
- RAM: 16 GB
- úložiště: 512 GB / 1 TB
- HarmonyOS 5.1
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS, F1,6–F4,0
- 50 MPx, teleobjektiv, stabilizace snímače
- 40 MPx, ultra širokoúhlý
- přední – 13 MPx
- zadní – 50 MPx, OIS, F1,6–F4,0
- IP68, IP69
- stereo
- čtečka otisků prstů v displeji
- WiFi 7, Bluetooth 5.2, NFC, GPS (L1 + L5) / AGPS / GLONASS / Beidou (B1I + B1C + B2a + B2b) / GALILEO (E1 + E5a + E5b) / QZSS (L1 + L5) / NavIC
- rozměry: 163 x 76,1 x 8,3 mm; 233,5 gramů
- baterie: 5700 mAh + 100W USB C, 80 W bezdrátově
Specifikace Huawei Pura 80 Pro
- displej: 6,8 palců, 2848 x 1276 pixel, OLED, 120 Hz, až 3000 nitů
- RAM: 12 GB
- úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB
- HarmonyOS 5.1
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS, F1,6–F4,0
- 48 MPx, teleobjektiv, OIS
- 40 MPx, ultra širokoúhlý
- přední – 13 MPx
- zadní – 50 MPx, OIS, F1,6–F4,0
- IP68, IP69
- stereo
- čtečka otisků prstů v displeji
- WiFi 7, Bluetooth 5.2, NFC, GPS (L1 + L5) / AGPS / GLONASS / Beidou (B1I + B1C + B2a + B2b) / GALILEO (E1 + E5a + E5b) / QZSS (L1 + L5) / NavIC
- rozměry: 163 x 76,1 x 8,3 mm; 219 gramů
- baterie: 5700 mAh + 100W USB C, 80 W bezdrátově
