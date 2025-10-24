Huawei přináší Pura 80 Ultra a Pro, cena začíná na 29 999 Kč

Huawei přináší Pura 80 Ultra a Pro, cena začíná na 29 999 Kč
2025-10-24T20:00:50+02:00
• 24. 10. 2025#Smartphony

Zdroj: Huawei

V červnu tohoto roku jsme se dočkali představení nových mobilů série Huawei Pura. Celkem se jedná o čtyři kousky, ale vzhledem k tomu, jaké jsme měli informace z českého Huawei, ani jsme nepočítali, že by mobily přišly na český trh. To se nyní mění a máme zde dva kousky.

Huawei představuje Pura 80. Verze Ultra má odvážnou a pokročilou technologii

Huawei Pura 80 Pro a Huawei Pura 80 Ultra

Celá série čítá mobily Huawei Pura 80, Huawei Pura 80 Pro, Huawei Pura 80 Pro+ a Huawei Pura 80 Ultra, ale u nás je dostupný jen model Pro a Ultra. I přes nedostupnost Google Play služeb a aplikací od Googlu, Huawei si věří, tedy aspoň v případě cen. Rovnou můžeme uvést, že Huawei Pura 80 Pro má nastavenou cenu na 29 999 Kč. Jedná se o verzi s 12 GB RAM a 512GB úložištěm. K dispozici je v červené a černé barvě.

Pro Glazed Red 01 800x800x

Huawei Pura 80 Pro; Zdroj: Huawei

Druhý model, Huawei Pura 80 Ultra, má nastavenou cenu na 41 999 Kč. Zde se nabízí jen zlatá verze a 16 GB RAM a 512GB úložištěm. To je tedy ambiciózní suma. Možná byste překousli absenci Google služeb a Obchodu Play, případně toto ani nepotřebujete, ale je zde ještě jeden fakt. Ani jeden z kousků nepodporuje 5G, mají jen LTE.

LU Ultra Prestige Gold 01 800x800x

Huawei Pura 80 Ultra; Zdroj: Huawei

Po fotografické stránce se jedná o špičku, ale otázka je, jestli to bude stačit. Co se týče dostupnosti, mobily jsou dostupné již nyní a navíc k nim po omezenou dobu můžete získat sluchátka a 100W nabíječku zdarma.

Specifikace Huawei Pura 80 Ultra

  • displej: 6,8 palců, 2848 x 1276 pixel, OLED, 120 Hz, až 3000 nitů
  • RAM: 16 GB
  • úložiště: 512 GB / 1 TB
  • HarmonyOS 5.1
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS, F1,6–F4,0
      • 50 MPx, teleobjektiv, stabilizace snímače
      • 40 MPx, ultra širokoúhlý
    • přední – 13  MPx
  • IP68, IP69
  • stereo
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • WiFi 7, Bluetooth 5.2, NFC, GPS (L1 + L5) / AGPS / GLONASS / Beidou (B1I + B1C + B2a + B2b) / GALILEO (E1 + E5a + E5b) / QZSS (L1 + L5) / NavIC
  • rozměry: 163 x 76,1 x 8,3 mm; 233,5 gramů
  • baterie: 5700 mAh + 100W USB C, 80 W bezdrátově

Specifikace Huawei Pura 80 Pro

  • displej: 6,8 palců, 2848 x 1276 pixel, OLED, 120 Hz, až 3000 nitů
  • RAM: 12 GB
  • úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB
  • HarmonyOS 5.1
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS, F1,6–F4,0
      • 48 MPx, teleobjektiv, OIS
      • 40 MPx, ultra širokoúhlý
    • přední – 13  MPx
  • IP68, IP69
  • stereo
  • čtečka otisků prstů v displeji
  • WiFi 7, Bluetooth 5.2, NFC, GPS (L1 + L5) / AGPS / GLONASS / Beidou (B1I + B1C + B2a + B2b) / GALILEO (E1 + E5a + E5b) / QZSS (L1 + L5) / NavIC
  • rozměry: 163 x 76,1 x 8,3 mm; 219 gramů
  • baterie: 5700 mAh + 100W USB C, 80 W bezdrátově

Zdroj: Tisková zpráva

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

Otestovali jsme iPhone Air a iPhone 17: Naše dojmy a postřehy

💡ANKETA: Jak často nabíjíte svůj telefon?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Reklama

Satechi
panzerglass
vodafone
vodafone
vodafone
vodafone
panzerglass

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim

Vyzkoušejte

Dotekománie Premium

Vychutnejte si web bez bannerové reklamy a získejte předběžný přístup k článkům. Podpoříte i Dotekománii.

Vyzkoušet

Odběr novinek

To podstatné ze světa mobilů a technologií jednou týdně do vašeho e-mailu. 📱
A nepropásnete soutěže!

Odebírat