Chytré hodinky nově v obchodech – drahé, dětské, i cenově dostupné

Již nějakou dobu u nás najdete poněkud unikátní seriál na českém trhu, který se věnuje novým smartphonům u českých prodejců. Díky monitorování trhu se tak mnohdy u nás dozvíte o mobilech, které ještě ani nebyly představeny, ale již se naskladňují u prodejců. Rozšířili jsme náš systém o vyhledávání chytrých hodinek a máme zde první data týkající se českého trhu.
Níže jsou uvedeny chytré hodinky, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Huawei Watch Ultimate 2
Mezi novinkami od Huawei na českém trhu jsou hodinky Watch Ultimate 2. Ty patří do nejvyšší kategorie, ale tomu také odpovídá cena. Mají ale jednu nevýhodu oproti podobným modelům, nepodporují na našem trhu placení v obchodech.HEUREKAALZAHuawei Watch Ultimate 2Cena od 21 099 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
LAMAX Prism
S další novinkou skočíme na druhé cenové spektrum. Model Prism od Lamaxu. I s nižší cenou se nabízí AMOLED displej a sedmidenní výdrž na jedno nabití. Nabízí se základní možnosti sledování aktivit, ale nechybí krokoměr, měření tepové frekvence, vzdálenosti a mají tepové zóny.HEUREKAALZALAMAX PrismCena od 1 299 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
LAMAX WatchY4 Sport
Dále jsou zde hodinky LAMAX WatchY4 Sport, které jsou spíše pro děti, ale jedná se vlastně o malý mobilní telefon, jelikož mají podporu pro LTE, tedy i pro volání. Součástí je i WiFi a GPS.HEUREKAALZALAMAX WatchY4 SportCena od 2 699 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Realme Watch 5
Další novinkou jsou hodinky Realme Watch 5, které sice mají i NFC, ale v našich končinách se s nimi nedá platit. Hlavní výhodou je pak dlouhá výdrž na jedno nabití, i přes dva týdny.HEUREKARealme Watch 5Cena od 1 261 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Garmin Instinct 3
Lednová novinka Garmin Instinct 3 se dostává na český trh v další verzi. Konkrétně se jedná o 50mm model v netradiční barevné kombinaci.HEUREKAGarmin Instinct 3...Cena od 11 290 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
KLOKI One
Poslední dnešní novinka je také určená pro děti. KLOKI One mají samozřejmě přední kameru, LTE, GPS a i SOS tlačítko. Součástí jsou i rodičovské funkce.HEUREKAALZAKLOKI OneCena od 2 689 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
