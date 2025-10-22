OpenAI představilo ChatGPT Atlas – vlastní AI prohlížeč s integrovanou umělou inteligencí

Zdroj: futurumgroup
OpenAI oficiálně oznámilo svůj první webový prohlížeč s integrovanou umělou inteligencí. Novinka se jmenuje ChatGPT Atlas a jako první je dostupná uživatelům na počítačích Mac. Podle společnosti se verze pro Windows, iOS a Android připravují a budou uvedeny později.
OpenAI spouští svůj vlastní webový prohlížeč Atlas
ChatGPT Atlas je přímo propojený s jazykovým modelem ChatGPT a dostupný pro všechny úrovně uživatelů — ať už používáte bezplatný účet, placené předplatné Plus nebo vyšší úroveň Pro, aplikaci si můžete stáhnout už dnes z webu chatgpt.com/atlas.
Nový prohlížeč nabízí několik zajímavých funkcí. Mezi největší novinku patří takzvaný „Agent Mode“, což je režim, ve kterém může umělá inteligence samostatně procházet web, spravovat vaše otevřené záložky, hledat informace a dokonce vykonávat úkoly podle zadání v přirozeném jazyce. Tato funkce je ale dostupná pouze pro předplatitele s placeným tarifem Plus nebo Pro.
Další důležitou součástí Atlasu je podpora paměti, která propojuje historii vašich konverzací z ChatGPT s aktivitou v prohlížeči. Díky tomu může AI lépe chápat kontext, který jste s ní řešili v minulosti, a nabídnout vám přesnější odpovědi nebo navrhnout relevantní obsah. OpenAI tím vytváří propojený ekosystém, ve kterém si ChatGPT „pamatuje“, co s vámi probíral, a podle toho přizpůsobuje chování i v samotném prohlížeči.
Prohlížeč zároveň reaguje na textové příkazy. Můžete mu napsat, že chcete najít článek, který jste četli minulý týden, zavřít všechny zbytečné záložky nebo pročistit pracovní prostor. AI rozumí běžnému jazyku, a to bez potřeby složitých skriptů nebo rozšíření.
Z hlediska konkurence nejde o úplně nový koncept. S vlastním AI prohlížečem přišla už dříve například společnost Perplexity, která představila nástroj Comet. Ten byl zpočátku nabízen jako součást předplatného za 200 dolarů měsíčně, později ale i ve verzi zdarma. Rozdíl je v tom, že OpenAI má k dispozici výrazně širší uživatelskou základnu a rozvinutější ekosystém, což dává Atlasu lepší výchozí pozici.
Prozatím je ChatGPT Atlas určen jen pro Mac. OpenAI slibuje, že verze pro další platformy přijdou brzy. Uživatelé, kteří již využívají ChatGPT Plus nebo Pro, mohou naplno využít i režim s agentem. Ostatní si mohou prohlížeč vyzkoušet zdarma, byť bez některých pokročilých funkcí.
Zdroj: 9to5mac.com
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Samsung představil Galaxy XR, má jednu podstatnou výhodu
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře