T-Mobile ARENA v Brně má mít revoluční pokrytí a až neuvěřitelné rychlosti přenosu dat

Nová moderní víceúčelová hala v Česku, která se aktuálně staví v Brně-Pisárkách, ponese název T-Mobile ARENA a bude označena logem „T“. Stavba multifunkční haly v areálu brněnského výstaviště probíhá od září 2023 a její otevření je plánováno na podzim 2026. Partnerství s operátorem na dobu dvou let s možností na další rok přinese špičkovou infrastrukturu, která má zajistit spolehlivou konektivitu, bezpečný provoz a podporu moderních digitálních služeb.
„Stavba za téměř 5 miliard korun bez DPH nabídne 30 různých druhů využití, kapacitu až 13 300 diváků a 1 300 parkovacích míst. Plánujeme, že se zde ročně uskuteční kolem stovky akcí. Významnou část nabídky pak zaujme sport. Aréna se stane domovem hokejového klubu HC Kometa Brno a na jeho zápasy se promění v druhou největší hokejovou halu v Brně,“ uvedl Petr Kratochvíl, předseda představenstva akciové společnosti ARENA BRNO.
Přes deset tisíc návštěvníků v omezeném prostoru klade vysoké nároky na kapacitu sítě a bezproblémovou konektivitu. Operátor proto nasadí moderní technologie massive MIMO (mMIMO) pro pásma v midbandu a C-bandu, které T- Mobile jako první operátor v Česku úspěšně otestoval na podzim 2025.
Technické podrobnosti konektivity arény
- Pro zajištění kvalitního pokrytí mobilním signálem v celé hale bude instalován robustní systém iDAS (Indoor Distributed Antenna System). Tento systém je navržen tak, aby respektoval specifika jednotlivých zón (hlediště, vstupní haly, garáže, zázemí, gastro provoz). Systém iDAS funguje jako síť menších antén rozmístěných po celé budově, které přivádějí „čistý signál“ přímo do jednotlivých částí objektu. Princip lze přirovnat k ozvučení s více reproduktory – místo jednoho zdroje, jehož signál by se ztrácel přes stěny a stropy, iDAS distribuuje signál rovnoměrně po celé hale. Technické řešení je založeno na vysílacích jednotkách RRU a bRRU (Radio Remote Unit), které jsou napojené přes slučovací pole na koaxiální kabelový rozvod.
- Nasazeny budou nejmodernější technologie massive MIMO (mMIMO) pro pásma v midbandu a C-bandu. Jedná se o řešení, které T-Mobile jako první operátor v Česku úspěšně otestoval na podzim tohoto roku. Jedinečnost této anténní technologie spočívá v tom, že dokáže nasměrovat signál přesně tam, kde je potřeba. Díky této technologii tedy síť může obsloužit tisíce návštěvníků současně, bez ztráty rychlosti a kvality.
- Pro maximalizaci kapacity a propustnosti je plánováno využití širokého spektrum pásem: NR700 (10MHz)/LTE800 (10MHz)/GSM900/LTE1800 (20MHz)/LTE2100 (20MHz)/LTE2600 (30MHz) a klíčové 5G pásmo C-Band 3500 (130MHz). Technologie SISO (Single Input Single Output) pak zajišťuje stabilní pokrytí i v prostředích, kde by signál běžně slábnul.
- Celková šířka všech použitých pásem pro pokrytí hlediště dosáhne 220 MHz. Díky tomu bude dosažitelná špičková rychlost až 2,5 Gbps na DL, a celková agregovaná kapacita v hledišti a na ploše může dosáhnout až 45 Gbps.
- Optická páteř haly poskytuje nadstandardní datovou kapacitu pro přenos videa v jakémkoli rozlišení, které současné kamery podporují – včetně 8K a vyšších formátů.
- Mezi dolní a horní technologickou místností bude více jak 500 optických vláken (pro všechny tři operátory). Délka optických vláken bude dosahovat několika desítek kilometrů.
- Hala bude napojena na infrastrukturu pomocí dark fibers (tmavých optických vláken). Aréna bude mít k dispozici 2×48 vláken, což je obrovská rezerva pro budoucí rozvoj. Dark fiber umožňuje plnou kontrolu nad přenosovou kapacitou a zabezpečením. V případě potřeby bude možné kdykoli kapacitu navýšit. Konektivita bude zakončena na WDM (Wavelength Division Multiplexing) s možnou rychlostí až 50 Gbps.
