Podcast: Otestovali jsme iPhone Air a 17, jaké mají chyby? PODCAST

2025-10-23T18:02:35+02:00
• 23. 10. 2025#iOS #Podcast

Jaké jsou nové sedmnáctky v praxi? A co model Air? Pojďme si říct naše zkušenosti s novými telefony od Applu.

Recenze iPhone Air – designová revoluce

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Michal Král.

Video

Audio

Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě buy me a coffee.

Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

Přemysl Vaculík

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

