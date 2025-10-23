Podcast: Otestovali jsme iPhone Air a 17, jaké mají chyby?

Jaké jsou nové sedmnáctky v praxi? A co model Air? Pojďme si říct naše zkušenosti s novými telefony od Applu.
Recenze iPhone Air – designová revoluce
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Michal Král.
Video
Audio
Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě buy me a coffee.
Kde podcast poslouchat:
Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:
- Spotify zde na tomto odkazu
- Soundcloud zde na tomto odkazu
- Youtube zde na tomto odkazu
- Youtube Music zde na tomto odkazu
- Apple Podcasts zde na tomto odkazu
- YouRadio talk zde na tomto odkazu
- Seznam Podcasty.cz zde na tomto odkazu
Předchozí díly
- Podcast: Apple navařil supertenký a oranžový iPhone, stojí za to?
- Podcast: Pračka s YouTube a vysavač s nožičkama! To je budoucnost z veletrhu IFA!
- Podcast: Vysílačky v mobilu a sluchátka se super mikrofonem
- Podcast: Už vám volali kyberšmejdi?
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře