Apple chystá dotykový MacBook. Inovace, nebo jen další způsob, jak z nás vytáhnout peníze?

Dotykové obrazovky na noteboocích Apple dlouho odmítal. Teď se ale situace mění – a zdaleka ne kvůli lepšímu uživatelskému zážitku. Spíše naopak. Podle nejnovějších informací Apple připravuje nové MacBooky s dotykovou obrazovkou, a hlavní motivací má být vyšší zisk, nikoli pohodlí uživatelů.
Proč Apple mění názor? Za vším hledejme peníze
V roce 2010 Steve Jobs prohlásil, že dotykové displeje na noteboocích jsou ergonomicky nepoužitelné. Od té doby Apple zůstal jedním z mála výrobců, kteří se tomuto trendu vyhýbali. Až dosud. Podle důvěryhodných úniků a zpráv (včetně Marka Gurmana z Bloombergu) se Apple chystá uvést první MacBooky s dotykovou obrazovkou – a to pravděpodobně na konci roku 2026 nebo začátkem 2027. Proč Apple mění přístup?
Nejde o revoluci v uživatelském komfortu. Jde o obchodní rozhodnutí. iPadům klesají prodeje, zatímco prodeje MacBooků rostou. Apple proto hledá způsob, jak udržet růst a zároveň ospravedlnit vyšší cenu zařízení. Dotykový displej je ideální záminka, jak navýšit marži.
Jsou dotykové notebooky vůbec smysluplné?
Zkušenosti z Windows světa mluví jasně. Dotykové displeje na běžných noteboocích nejsou přirozené ani pohodlné. Při používání je nutné natahovat ruku přes klávesnici, což působí nešikovně a časem únavně. Dotyková obrazovka měla význam především v době, kdy měly notebooky mizerné trackpady. To se ale změnilo. Dnešní touchpady – zejména u Applu – jsou špičkové a dotyková funkce už nepřináší žádnou zásadní výhodu. Výjimkou jsou pouze konvertibilní zařízení, jako je Lenovo Yoga, kde lze zařízení přeměnit na tablet. Tam dotykové ovládání dává smysl. Ale u klasického laptopu? Spíše ne.
Apple ví, že to není ideální. Ale je to výhodné
A právě v tom spočívá celý problém. Apple se už dávno nerozhoduje podle ideálů zakladatele Steva Jobse, ale podle ekonomických kalkulací. A podle všeho nyní došel k závěru, že mu dotykové MacBooky vydělají víc, než kolik uškodí jeho pověsti.
Společnost údajně vyvíjí nový typ pantu a displeje, který by měl eliminovat „houpání“ obrazovky při dotyku. A tato technická vylepšení poslouží jako ospravedlnění vyšší ceny. Očekává se, že dotykové MacBooky budou stát o několik stovek dolarů víc než současné modely.
Apple inovuje, nebo jen sleduje trendy?
Na první pohled by se mohlo zdát, že Apple konečně dohání konkurenci a přináší něco nového. Jenže při bližším pohledu jde spíš o to, jak prodat totéž za víc peněz. MacOS se v posledních letech postupně mění, aby byl přívětivější pro dotykové ovládání, ale stále nejde o systém navržený pro prsty. A i kdyby byl, dotyková funkcionalita nepřináší zásadní zlepšení pracovní efektivity. Apple možná přesvědčí své uživatele, že jde o „další velkou věc“. Ale realita je taková, že to není ani velké, ani nové – jen dobře zabalené.
Někteří technologičtí komentátoři doufají, že se dotykové MacBooky neujmou, aby Apple přinutily hledat skutečnou inovaci. Ne takovou, která jen navyšuje cenu, ale takovou, která opravdu mění způsob práce. Zda k tomu dojde, ukáže až čas. Jedno je ale jisté – Apple opět dokazuje, že vydělávat peníze je pro něj důležitější než držet se vlastních zásad. A uživatelé si za to (doslova) zaplatí.
Zdroj: phonearena.com
