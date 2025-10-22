Google Mapy v Android Auto konečně začínají zobrazovat nahlášení dopravních komplikacích

Zdroj: Jiří Bartál
Google Mapy jsou klíčovou aplikací pro Android Auto, ale jsou zde i alternativy, například Waze a další. I tak Google Mapy nemají všechny funkce dostupné na palubní desce oproti aplikace pro mobily. To se ale začne trochu měnit.
Tlačítko Nahlásit
Patřím mezi časté uživatele Google Map v Android Auto, ale do této chvíle jsem neměl možnost nahlásit skrze displej v autě dopravní komplikaci. Měl jsem jen možnost potvrzovat případnou komplikaci, hlídku atd. Jak ale někteří uživatelé začínají hlásit, objevilo se jim tlačítko pro nahlášení dopravní komplikace. Současně ho ale někteří mohou mít delší dobu. V tomto případě není aplikace konzistentní, ale asi se to začíná měnit.
Jak můžete vidět, tak se nabízí hned pod kompasem v podobě žlutého trojúhelníku. Po kliknutí se jednoduše zobrazí seznam možností, přičemž na prvním místě je nehoda, následuje kolona až pak dopravní hlídka. Dále se pokračuje ostatními možnostmi, ale přesné pořadí neznáme.
Tato novinka ale asi ještě není plně dostupná pro všechny. Google zřejmě zavádí dostupnost po vlnách, takže může trvat nějakou dobu, než se dostane na všechny. Kromě tohoto vylepšení došlo na úpravu zobrazování návrhů při spuštění Google Map v Android Auto. Nově se tedy nenabízí rychlá nabídka, je v základu skrytá. Prvně tedy musíte kliknout na pole s vyhledáváním, abyste si zobrazili návrhy.
Zdroj: 9to5google.com
