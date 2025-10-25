Recenze Philips Hue venkovní LED pásek a chytrých žárovek

Philip Hue; zdroj: Dotekománie
Na Dotekománii kromě telefonů jednou za čas rádi otestujeme také nějaké to chytré příslušenství do domácnosti. Dnes se podíváme na dva svítivé produkty Philips Hue. Prvním jsou klasické žárovky spolu s bránou a druhým je pak světelný pásek do venkovního prostředí. Jak se posunula aplikace k těmto světlům?
Startovací sada: 2 chytré žárovky s paticí E27 (1100)
Prvním produktem jsou klasické chytré žárovky s paticí E27, tedy do asi té nejběžnější patice. Na test se nám dostala konkrétně sada dvou těchto žárovek spolu s mostem Philips Bridge, který je stále nezbytný pro funkčnost a ovládání. To mi přijde škoda, mnoho výrobců třetích stran už nabízí i samostatně fungují žárovky. Obě řešení mají ale svoje výhody a nevýhody, o tom si ještě povíme.
Samotné žárovky jsou v této verzi s názvem „White“ pouze jednobarevné s teplotou světla 2700 K. Za mě je škoda, že zde ani není možnost změnit teplotu bílé barvy a jste tak odkázáni pouze na tuto jednu barvu. Philips má ale v nabídce také žárovky, které toto umí („White Ambiance“), a i plně barevné „White and color ambiance“. Potěší vyšší svítivost 1055 lumenů, zažil jsem i žárovky co měly pouze 800 lumenů a méně.
Životnost samotné žárovky je stanovena na 25 000 hodin, a příkon pak 10 W. Zapojenou žárovku v lampě můžete vidět níže.
Philips Hue White and Color Ambiance Outdoor LightStrip 2M
Možná o něco zajímavějším prvkem než obyčejné žárovky je světelný pásek určený do venkovního prostředí s odolností IP67. Ten už je barevný a nabízí teplotu světla 2000-6500 K. Svítivost je dle barvy:
- 850 lm – 4000K
- 740 lm – 2200K
- 760 lm – 2700K
- 900 lm – 6500K
Příkon je zde 19 W a v balení najdete poměrně nečekaně velký adaptér. Délka samotného pásku je v našem testovaném kousku dva metry, Philips ale nabízí i jiné velikosti. Nevýhodou tohoto outdoor pásku je nemožnost ho zkrátit, jak bývá zvykem u mnoha vnitřních řešení.
Jelikož jsem neměl příležitost nainstalovat pásek ve venkovním prostředí, testoval jsem jej v bytě, kde také splní svůj účel. Zkrátka svítí různými barvami. Jen je škoda, že na jeho konci to vypadá, jakoby chyběla LED dioda. Myslel jsem si, že to je chyba našeho kousku, ale v jedné recenzi v e-shopu zmiňoval jeden uživatel úplně stejný problém.
V balení pak dostanete také plastové úchytky pro jednoduchou instalaci třeba pod plot. Tyto úchytky se dají přimontovat na cokoliv, třeba šroubem.
Philips Hue Bridge
Instalace a zapojení brány byla jednoduchá, jen mě překvapila vynucená aktualizace, bez které nešlo pokračovat. Následné připojení příslušenství pak proběhlo hladce na první pokus.
Výhodou řešení brány Philips Hue je možnost doplnit tento ekosystém jednoduše o další prvky a spínače. Spínačů existuje celá řada včetně různých pohybových senzorů. Pokud nemáte doma jiný most jiného ekosystému, pak lze ocenit také možnost ovládat domácnost odkudkoliv na světě a také možnosti automatizace. Malým bonusem je pak také možnost synchronizovat světla s hudbou a filmy. Zde se nabízí možnost propojení skrz Hue Play HDMI box, Spotify, LG TV, Samsung TV nebo PC/Mac.
Mezi nevýhody brány patří fakt, že ji vůbec potřebujete. Pokud totiž máte doma už HomePod nebo vlastně jakýkoliv jiný most, budete najednou mít další krabičku. Ta navíc vyžaduje drátové spojení přes Ethernet kabel do vašeho routeru. To je asi logické pro vyšší stabilitu, ale například HomePod (Apple HomeKit hub) toto nevyžaduje.
Nastavit si lze také automatizaci, jako je zapnutí světel v určitý čas nebo při odchodu/příchodu domů. Za mě potěšující zprávou je také možnost připojit světla do Apple HomeKit a následně světla a automatizaci řídit právě přes tuto nativní Apple platformu. Tak jsem světla také primárně používal a fungovala velmi spolehlivě. Snad ani jednou se mi za několika týdenní testování nestalo, že by nebyla dostupná. Potěší pak také podpora Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings nebo Razer Chroma. Máme zde pak také podporu nového standardu Matter.
Aplikace Philips Hue na iOS jako taková vůbec není špatná. Nabízí mnoho možností a já mám třeba moc rád možnost pro barevná světla nastavit různé scény. Těch je tu požehnaně a líbí se mi i celodenní scény, co mění barvu během dne. Pokud bych měl být kritik, tak bych možná ocenil hezčí více nativní design aplikace. Není to úplně špatné, zažil jsem už mnoho horších aplikací.
V aplikaci Philips Hue najdeme také sekci Explore, kde najdeme různé tipy na další produkty této značky. Zaujala mě zde sekce Apps we like, kde najdete odkaz na aplikace rozšiřující funkčnost světel. Bohužel mnoho z nich je placených a některé pak dokonce roky neaktualizované.
Zhodnocení
Ekosystém světel Philips Hue není žádná novinka. Jedná se o prověřený systém nabízející podporu celé řady dalších systémů chytré domácnosti a aplikací. Potěší velké množství chytrých prvků včetně různých spínačů. Pokud však chcete jen jeden prvek a už třeba máte doma něco založené na HomeKit nebo Google Home, zklame nutnost mít další bránu. Nepotěší také vyšší cenovka.
Venkovní pásek Philips Hue Outdoor LightStrip mi přijde jako super cesta jak mít i venku chytré osvětlení, co vydrží i nějaký ten déšť a nepříznivé počasí. Žárovky jsou pak taková klasika, asi bych raději volil verzi s možností aspoň změny teploty bílé. Spolehlivost však byla během testování nadmíru dobrá, stejně jako reakční doba zapnutí.
Klady
- Široká podpora chytré domácnosti
- Možnost připojení do Apple HomeKit, Google Home a dalších ekosystémů
- Vysoká svítivost žárovek
- Různé barevné scény v aplikaci
- Možnost synchronizace s hudbou a filmy
Zápory
- Nutnost mít Philips Bridge
- Námi testovaná žárovka nemá ani změnu teploty barvy
- Nemožnost zkrátit venkovní pásek
- Vysoká cena
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Honor ukáže i Magic 8 ve variantě Lite
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře