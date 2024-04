Zdroj: Dotekomanie.cz

To nej z uplynulého týdne #16 – alternativní obchod pro iOS, Nothing, Portál občana a další

Vodafone jako první podporuje Xiaomi Watch 2 Pro LTE

Mobilní operátoři se snaží rozšířit své působení i na jiná zařízení než jen smartphony. Velkou kapitolou je například odvětví IoT, ale nezapomíná se ani na hodinky. Některé modely totiž přímo podporují možnost připojení k mobilní síti. Máme zde v podstatě dvě kategorie hodinek. Levnější a zpravidla dětské nebo pro seniory umožňují vsunutí běžné SIM karty. Pak jsou zde ale dražší modely s podporou eSIM. Právě u nich najdeme zpravidla podporu jen pro modely od Applu a Samsungu. Vodafone nyní rozšiřuje své portfolio o další značku. [pokračování článku]

Realme představilo P1 a P1 Pro 5G, míří do střední třídy s odolností vůči vodě

Spekulovalo se, že by společnost Realme mohla uvést novou sérii mobilů. Ne dlouho na to potvrdila příchod a dnes zde máme rovnou dva zástupce. Ty se jmenují Realme P1 a Realme P1 Pro, přičemž oba mobily přímo podporují sítě pátí generace. [pokračování článku]

Samsung vydává One UI 6.1 s Galaxy AI pro další zařízení

Po dvou týdnech od potvrzení dostupnosti Galaxy AI na starších modelech zde máme další informace. Samsung zveřejnil, že aktualizace One UI 6.1 přináší Galaxy AI také na zařízení série Galaxy S22, Galaxy Z Fold4, Galaxy Z Flip4 a celou řadu tabletů Galaxy Tab S8. Aktualizace bude dostupná až začátkem května. [pokračování článku]

Oppo a OnePlus budou využívat Google Gemini

Každý rok si výrobci mobilních telefonů vyberou jedno téma, na které se zaměří a uvedenou v tomto duchu funkce nebo vlastnosti mobilů. Tentokrát se hodně věcí točí kolem umělé inteligence a generativních modelů. Zatímco některé společnosti vyvíjí vlastní řešení, jiné jednodušeji sáhnou po takovém, které již existuje. Právě takto to udělal například Samsung, který používá Google Gemini. Nyní se přidává i Oppo a OnePlus. [pokračování článku]

Apple mění přístup k tomu, jak bude možné opravovat iPhony pomocí náhradních dílů

Apple oznámil plán usnadnění oprav iPhonů pomocí použitých originálních dílů, což je zpráva, která potěší mnoho uživatelů. Od podzimu tohoto roku majitelé vybraných modelů iPhonů budou moci provádět opravy svých zařízení s použitými díly, aniž by riskovali omezení funkčnosti. [pokračování článku]

Nová státní aplikace Portál občana, nejvíc oceníte datovky

Stát se snaží posílit digitalizaci a jde to ostatně vidět. Není to tak dávno, co jsme se dočkali rovnou několika aplikací. Kromě toho jde vidět změna strategie, kdy si DIA (Digitální a informační agentura) začíná stahovat aplikace pod vlastní křídla. Nyní zde máme novou aplikaci Portál občana. [pokračování článku]

Nová sluchátka Nothing Ear (a) a Ear, cena začíná na 2 599 Kč

Společnost Nothing prvně vstoupila na trh se sluchátky, až následně jsme se dočkali prvního mobilního telefonu. Ostatně nedávno jsme zveřejnili recenzi na Nothing Phone (2a). Dnes firma představila rovnou dvoje nová sluchátka, u kterých již neřeší číslování. Jmenují se Nothing Ear (a) a Nothing Ear. [pokračování článku]

AltStore PAL – První alternativní obchod pro iOS je zde

Apple byl donucen upravit svou strategii, podmínky a také možnosti iOS v EU. Jednou z největších změn je umožnění vzniku alternativních obchodů s aplikacemi, tedy konkurenci pro Apple AppStore. Apple si ale nastavil poměrně přísné podmínky, přičemž jsou zde i nutné poplatky. I tak zde máme první konkurenci pro AppStore. Jmenuje se AltStore PAL. [pokračování článku]

Nothing pasuje ChatGPT do role asistenta, i s novými sluchátky

Dnes společnost Nothing představila nová sluchátka a již nyní si u nás můžete přečíst recenzi na model Nothing Ear (a). Současně jsme se dočkali oznámení integrace ChatGPT, a to nejen ve spojení s mobilními telefony. [pokračování článku]

Oppo představuje dvě mobilní novinky A1s a A1i

Čínská společnost Oppo oficiálně představuje další dvojici zařízení do produktové řady A. Zatímco o prvním modelu A1i jsme informovali již před pár dny, tak zástupce s označením A1s je poměrně nečekaným překvapením. Telefony nejsou od sebe nijak zvlášť odlišeni a oba budou muset hledat místo ve vyšších patrech střední třídy. [pokračování článku]

Nový procesor Dimensity 6300 od Mediateku

V listopadu jsme se dočkali procesoru Mediatek Dimensity 8300 a zatím si budeme muset počkat na novou řadu Dimensity 9400. Mezitím zde máme novinku Dimensity 6300, která sice na první pohled podle názvu může vypadat jako razantní posun v řadě, ale ve skutečnosti došlo k lehké modernizaci. [pokračování článku]

Huawei pracuje na vlastním řešení pro výrobu čipů

Podle nedávné zprávy z Nikkei Asia společnost Huawei Technologies pracuje na vývoji vlastních zařízení pro výrobu čipů. Tato iniciativa má za cíl snížit závislost společnosti na zahraničních technologiích a dodavatelích a také eliminovat problémy v důsledku amerických vývozních omezení. [pokračování článku]

