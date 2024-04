To nej z uplynulého týdne #15 – Robert Vávra, Fairbuds, Waze a další novinky

Zdroj: Dotekomanie.cz

Robert Vávra: překonávání technologických výzev, AI a příchod 6G v T-Mobile

Naše pozvání k rozhovoru tentokrát přijal Robert Vávra, Network and IT Operations Director ve společnosti T-Mobile. V rozhovoru odhaluje svou práci, která hranicemi daleko přesahuje telekomunikační sítě. Podělí se o to, jak se T-Mobile proměnilo z klasického operátora na inovativního technologického lídra, který „kormidluje“ nejen mobilní sítě, ale i pokročilé IT služby pro firmy a instituce. Odkrývá zákulisí své kariéry od začátků internetové éry až po současnost, kde se podílí na směřování jednoho z největších hráčů na trhu. Příběh plný technologických obratů, strategických vítězství a vize budoucího rozvoje. To odhaluje rozhovor s Robertem Vávrou pro web dotekomanie.cz [pokračování článku]

Motorola v tichosti uvedla Moto G04s

Někteří výrobci mají vskutku zvláštní strategii v případě mobilů, zejména když vydají takřka totožné zařízení, přičemž změn by si všiml jen velmi pozorný nebo znalý uživatel. To je i případě novinky Motorola Moto G04s. [pokračování článku]

Fairphone představil Fairbuds, opravitelná bezdrátová sluchátka

Nedávno společnost Fairphone představila Fairbuds XL, opravitelná bezdrátová sluchátka. Vzhledem k tomu, že se jedná o větší model, tak se nejednalo o až tak velkou událost, i když si společnost zaslouží uznání. Nyní ale přichází s něčím, co zde ještě nebylo. Novinka se jmenuje Fairbuds. [pokračování článku]

Waze dostává několik novinek pro lepší navigování

Google sice hodně informuje o novinkách ve sví hlavní aplikaci Mapy nejen pro navigování, ale nezapomíná ani na svou druhou službu Waze. Ta dostává šest vylepšení, které mají napomoci s lepším přizpůsobením jízdy. [pokračování článku]

Realme GT Neo6 SE představen, chlubí se jasem až 6000 nitů

Společnost Realme nedávno ohlásila takový menší restart svého působení a své strategie. Hodně se zaměřuje na novinky série Realme 12, ale v mezičase představuje další model, tentokrát s označením Realme GT Neo6 SE. Asi byste hledali ještě Realme GT Neo6 nebo Realme GT 6, ale takové nejsou. Realme GT Neo6 SE je první ze své řady a je otázkou, jestli se dočkáme Realme GT Neo6. I tak je dnešní novinka hodně zajímavá. [pokračování článku]

Google Peněženka dostává užitečnou vychytávku

Dříve jste museli hledat na mobilu aplikaci Google Pay, abyste si třeba vybrali vhodnou platební kartu, případně ji nastavit. Dnes se aplikace jmenuje Google Peněženka, ale samotná služba si ponechala označení Google Pay. Bez nějakého ohlášení aplikace dostává relativně jednoduchou ale užitečnou funkci. [pokračování článku]

Motorola představila Moto G64 5G

Motorola nemá pro každý mobil nějakou speciální představovací akci. Někdy jen tak uvede novinku, a to skrze své stránky. To se stalo i v případě Moto G64 5G. [pokračování článku]

Vychází Android 15 Beta 1, nechť započne testování

Po dvou verzích pro vývojáře zde máme Android 15 Beta 1, tedy variantu, kterou si může nainstalovat a začít testovat každý majitel smartphonu Pixel. K instalaci se stačí přihlásit do programu na stránkách Googlu. Tato verze je určená pro Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8 a Pixel 8 Pro. [pokračování článku]

HMD oprašuje klasiky a přináší Nokii 230, 5310, 6310

Čínská společnost HMD Global aktuálně pomalu finišuje s chytrými telefony pod vlastní novou značkou, ale to přímo neznamená, že proslulá značka Nokia nadobro zmizí z mobilního trhu. O svoje slovo se hlásí rovnou trojice novinek, a to navíc v podobě tlačítkových modelů. Do oficiálního prodeje brzy vstoupí Nokia 230 (2024), 5310 (2024) a 6310 (2024). [pokračování článku]

Leica představila svůj třetí mobil, Leitz Phone 3

V dnešní době je stále populární, když výrobce mobilů spolupracuje s jinou společností se zkušenostmi v oblasti focení. Právě Xiaomi spolupracuje nyní výhradně s firmou Leica, například na nejnovějších top modelech, aby společnost měla lepší kvalitu fotek. Právě model Xiaomi 14 Ultra jsme prověřili přímo v Alpách. Leica má ale i svou vlastní řadu mobilů. [pokračování článku]

Huawei uvedl 2. generaci sluchátek FreeBuds Lipstick

Po více než 2 letech si v pořadí 2. generace bezdrátových sluchátek FreeBuds Lipstick razí cestu ven. Společnost Huawei přinesla tohoto zástupce během poslední tiskové konference, kde kupříkladu vyšel chytrý náramek Band 9. Novinka samozřejmě navazuje na svého předchůdce, a proto osloví spíše ženské pokolení nejen zajímavým pouzdrem ve tvaru rtěnky. [pokračování článku]

T-Mobile měl velký výpadek mobilní sítě

Sem tam se stane, že může být mobilní síť nestabilní, případně dojde na lokální problémy. Nyní zde ale máme poměrně velký výpadek mobilní sítě T-Mobile. [pokračování článku]

