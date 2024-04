Nová státní aplikace Portál občana, nejvíc oceníte datovky

Zdroj: Dotekomanie.cz

Stát se snaží posílit digitalizaci a jde to ostatně vidět. Není to tak dávno, co jsme se dočkali rovnou několika aplikací. Kromě toho jde vidět změna strategie, kdy si DIA (Digitální a informační agentura) začíná stahovat aplikace pod vlastní křídla. Nyní zde máme novou aplikaci Portál občana.

Portál občana

DIA má pod svým vývojářským účtem starší aplikaci GOV.cz, která má ale starší a spíše nevhodný design, přičemž jde přistoupit do datových schránek. Vše je ale v původní starším stylu. Asi bylo pro vývojáře jednoduší vybudovat novou aplikaci, která dostala označení Portál občana.

Ta umožňuje přistupovat do registrů a disponuje informacemi o dokladech. Avšak největší výhodou je bezesporu přístup do datových schránek, ke všem, které máte. Navíc lze i odesílat datovky a samotný design je poměrně přívětivý, a to i přepínání mezi schránkami. Je zde ale stále jeden větší nedostatek. Zatím nepodporuje notifikace, ale to by se asi mělo změnit. O příchodu nové datovky tak zatím budete informováni skrze SMS nebo e-mail, podle toho, jaké nastavení nyní máte.

První se objevila verze pro iOS a varianta pro Android byla naplánovaná na čtvrtek, ale nakonec schvalování šlo asi rychleji. Obě aplikace jsou nyní k dispozici pro obě platformy. Samotná registrace je jednoduchá, lze využít BankID. Po prvním spuštění a zaregistrování lze zvolit i biometrické ověření. Zatím ale sledujeme spíše pomalejší přihlášení, respektive není moc rychlé.

