Nothing Ear (a) – když si vymáčknete hodně muziky [recenze]

Po nějaké době zde máme další novinku od společnosti Nothing. Nová sluchátka Nothing Ear (a). Společnost vypustila z názvu číslovky, u čehož si nejsem jistý, jestli je to dobrý nápad. Budeme si muset počkat, jak se bude jmenovat další generace. Nyní ale zpět k dnešním recenzovaným sluchátkům. Vyplatí se Nothing Ear (a) za 2 599 Kč?

Krabička dobrá, jedno ale se najde

Nothing Ear (a) jsou levnější sluchátka, naštěstí na nich samotných to nejde ani tak poznat. Krabička by ale zasloužila trochu péče, ale je jasné, že je to vykoupeno cenou. Mohu pochválit, že má aspoň certifikaci IPX2, což je rozhodně plus. Jen tedy samotná mechanismus a víčko nesedí zcela pevně a je zde trochu vůle. Při zmáčknutí prostě vrže, a to i do boku.

Co se týče sluchátek, tak bych řekl, že jsou dobře zpracována a působí kompaktně a pevně. Rozhodně jsem se o ně nebál. V uchu mi sedí dobře, a to dokonce se špunty, které byly jako výchozí. Toto jde ale velmi těžce hodnotit, když má každý trochu jiné nároky.

Dost muziky

Nothing Ear (a) s cenou 2 599 Kč spíše zapadají mezi levnější sluchátka a asi kdejaký audiofil jim vytkne kdejakou zvukovou nedokonalost. Mezi takové uživatele nepatřím a spíše se řadím mezi běžné uživatele. Samotný zvukový výstup je hodně dobrý. Výšky jsou zřetelné a zejména pak podání basů umí být dost výrazné.

Zkusil jsem si pustit i film ze streamovací platformy a sluchátka na mě udělala dojem. Basy byly znát a dokonce jsem je v určitých momentech jasně pocítil v hlavě. Díky dodávané aplikace si navíc můžete zvýraznit výšky, středy i basy, ale přednastavený režim byl pro mě optimální. Mohu je srovnat s dražšími modely Pixel Buds Pro a mohu říci, že po zvukové stránce jsou si dosti podobné, jen tedy Nothing Ear (a) umí trochu více zvýrazňovat basy.

Běžné hovory

Pokud jde o telefonování, tak zde nebyl jakýkoliv problém. Ostatně sluchátka mají více mikrofonů. Druhá strana mě slyšela velmi dobře a kvalitně a já jsem naopak čistě slyšel druhou stranu. O poznání lepší zážitek je v momentu, když je celý hovor v HD.

I zde ale také funguje potlačení hluku. I v momentu, kdy byl silnější vítr, tak druhá strana ho vůbec neregistrovala. Slyšela můj hlas a lehce dění kolem mě.

ANC

Nothing dost vyzdvihuje aktivní potlačení hluku a musím uznat, že je velmi dobré. Nečekejte absolutní izolaci od prostředí, ale potlačení je výrazné. I v momentu, kdy kolem mě projížděl autobus, tak jsem ho registroval, ale byl potichu. Rušivé elementy prostě potlačí.

Nechybí transparentní režim, který je velmi kvalitní. Skoro nejde poznat, že něco sluchátka zpracovávají a dokonce bych řekl, že je lepší než u Pixel Buds Pro.

Výdrž výborná

Výrobce se chlubí, že lze dosáhnout i s krabičkou na 42,5 hodiny přehrávání hudby. Řekl bych, že to odpovídá, ale přednější jsou zde funkce jako transparentní mód a ANC. Právě s potlačením okolního ruchu se budete pohybovat kolem 5 hodin přehrání, s krabičkou je to pak kolem 24 až 25 hodin. Jestli patříte jen mezi příležitostné posluchače, nebo chcete používat sluchátka hodinu denně, asi se budete starat o nabíjení tak jednou za týden nebo dva.

Nothing Ear (a) podporují i rychlé nabíjení. Respektive za 10 minut jde dodat energii celému setu na 10 hodin přehrávání hudby bez ANC. O nabíjení se zde stará jen USB C, bezdrátovou technologii najdete až u dražšího modelu Nothing Ear. Celkově jsem ale s výdrží velmi spokojen a dostačuje mým potřebám. Dvě hodiny hudby denně, hodina telefonování a doplnění energie jednou za týden.

Ovládání

Člověk by si řekl, že ovládání u bezdrátových sluchátek nelze vymyslet jinak, nebo přijít s něčím odlišným. Do této chvíle jsem měl vždy sluchátka s dotykovým ovládáním a jedny mám dokonce s tlačítkem. Nenapadlo by mě ale, že by šlo udělat přes zmáčknutí stopičky, tedy na tlak. Na sluchátkách nejde vidět tlačítko, ani zde není nic pohyblivého. Stačí jednoduše zmáčknout stopičku.

K dispozici je hned několik možnosti, přičemž se liší frekvencí. Jedno zmáčknu, dvě rychlá za sebou a pak tři. Je zde také zmáčknutí a podržení, případně dvě zmáčknutí a podržení. Celkem se tedy nabízí pět možností na každém sluchátku. Sama aplikace dovoluje, abyste si zvolili na každou takovou událost jiný povel. Takže zmáčknutí a podržení na jednom sluchátku může ovládat potlačení hluku, na druhém lze aktivovat asistenta.

Možností je vskutku hodně a každý si asi najde vhodné nastavení událostí pro jednotlivá zmáčknutí. Tento styl se mi celkem líbil, pokud jde o pozastavení hudby nebo přijmutí/odmítnutí hovoru. Jakmile ale chcete tímto způsobem ovládat hlasitost, tak mi začalo scházet běžné dotykové ovládání. Přes mačkání to jednoduše není pohodlné.

Tento styl ovládání se také hodí, když jste relativně v klidu nebo jde normální chůzí. Při aktivnější činnosti vám spíše skončí sluchátka v ruce, když se jej pokusíte mačkat. Jestliže používáte chytré hodinky, tak vám to ale může být jedno, jelikož je pohodlnější hudbu ovládat právě přes hodinky než přes sluchátka.

Pokud jde o zpětnou vazbu, tak mačkání způsobuje vyvolání zvuku v sluchátkách a samotná oblast pro zmáčknutí je dostatečně velká. Stále si na tento způsob ovládání zvykám a je značně neobvyklý, ale je originální a celkem zajímavý.

Vlastnosti Nothing Ear (a)

11 mm dynamické drivery

AAC, SBC, LDAC

ANC (až 45 dB)

USB C

IP54/IPX2

detekce nošení, Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair, Dual Connection, Clear Voice Technology, Low Lag Mode

Bluetooth v5.3 (RFCOMM, SPP, HFP, A2DP, AVDTP, AVCTP, AVRCP)

Závěr

U sluchátek je velmi těžké dělat jedno univerzální hodnocení. Každý má jiné nároky na hudbu, vlastnosti, velikosti a navíc každý slyší trochu jinak. Navíc zde hraje roli i cena. Nothing Ear (a) za 2 599 Kč je ale velmi dobrá nabídka, přičemž sluchátka nabízí nejen dobré podání zvuku a hlavně basů, ale nabízí se i na dnešní dobu netradiční design.

Ostatně i díky transparentnímu designu nevypadají v uchu nějak moc podezřele a více splynou, rozhodně to není jednolitý kus plastu v uchu. Nothing Ear (a) mají i podařenou aplikaci s dostatečným množstvím funkcí, včetně ekvalizéru. Nechybí funkce pro vyhledávání sluchátek a další. Pokud nepatříte mezi audiofily a oželíte bezdrátové nabíjení, tak budete s Nothing Ear (a) spokojeni, i po designové stránce.

Plus

aktivní potlačení hluku

delší výdrž na jedno nabití

kvalitní zvuk

velmi dobrá aplikace

Mínusy

chybí bezdrátové nabíjení

krabička při zmáčknutí vrže

tlačítka lehce limitují ovládání



