Samsung Galaxy M34 5G | Zdroj: Samsung

Již v brzké době z dílny jihokorejského giganta vystoupí model Galaxy M35 5G, který v portfoliu nahradí svého předchůdce z července loňského roku. Podle dostupných informací půjde stále o velmi průměrné zařízení a firma Samsung s největší pravděpodobností provede jen ty nejnutnější změny. Tento zástupce by neměl obejít pulty v českých obchodech.

Žádná sláva

Do samotného čela údajně postaví Super AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Hardwarovou stránku postaví na vlastním procesoru Exynos 1380. Jedna z variant určitě ponese 6GB operační paměť RAM se 128GB interním úložištěm. Ovšem není vyloučena ani kombinace 8GB paměti RAM s 256GB úložištěm. V obou případe lze očekávat podporu paměťových microSD karet.

Galaxy M34 5G; Zdroj: Samsung

Do zadní části lze zatím připsat článek baterie s kapacitou 6 000 mAh a technologii rychlého 25W nabíjení. V základu by mohl běžet operační systém Android 14 v rámci nadstavby One UI 6.0. Mezi ostatní prvky výbavy ještě patří funkce dual-SIM, Bluetooth 5.3, technologie NFC, podpora 5G sítí a standard WiFi 6. Konečná prodejní cena po vzoru Galaxy M34 5G může opět začínat někde u hranice 6 000 Kč.

Zdroje: sammobile.com, gizmochina.com



Domů Články Samsung finišuje s přírůstkem Galaxy M35 5G

Předchozí článek WhatsApp představuje přepracovaný boční panel pro webovou verzi Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama