Nothing pasuje ChatGPT do role asistenta, i s novými sluchátky

Dnes společnost Nothing představila nová sluchátka a již nyní si u nás můžete přečíst recenzi na model Nothing Ear (a). Současně jsme se dočkali oznámení integrace ChatGPT, a to nejen ve spojení s mobilními telefony.

ChatGPT jako asistent?

Že má společnost OpenAI velké ambice kolem ChatGPT, není tajemstvím. Dokonce se pracuje na možnosti, jak udělat z této služby další alternaci chytrého asistenta na mobilních telefonech, ale aby ChatGPT mohlo zcela konkurovat, musí spolupracovat s výrobci. Důvodem je nutná hlubší integrace do systému. Nyní zde má partnera v podobě společnosti Nothing.

„Integrací služby ChatGPT se sluchátky Nothing, včetně nových modelů Nothing Ear a Ear (a) a s operačním systémem Nothing OS, jsme učinili první kroky k velké změně, a to jsme teprve na jejím začátku,“ řekl Carl Pei, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Nothing. „Jako vždy se těšíme na zpětnou vazbu od naší komunity.“

S nejnovější verzi Nothing OS je možné s aplikace ChatGPT dosáhnout na to, že tato služba může fungovat jako asistent. Dokonce jde využít i nejnovější sluchátka pro použití ChatGPT. Zatím tedy novinka je k dispozici jen pro Ear a Ear (a), ale následně dojde k rozšíření i na Ear (1), Ear (2) a Ear (stick), jen nevíme, kdy se tak stane.

Nejde zde jen o ovládání hlasem. Systém nabízí ve spolupráci s aplikací ChatPGT i praktické widgety, například pro zadávání přes hlas nebo text. Také lze sdílet snímek obrazovky.

Zatím jde ale spíše jen o první integraci a nenabízí takové možnosti jako Google Asistent, případně verze Gemini, které ostatně také mnohé chybí, ale pracuje se na dopracování.

