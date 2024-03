Recenze Nothing Phone (2a) – dostupná diskotéka [recenze]

Zdroj: Dotekomanie.cz

Britská společnost Nothing je na trhu stále poměrně nováček. Její první model Nothing Phone (1) spadal spíše do vyšší střední třídy, druhý pak mířil ještě výše a v pořadí třetí, dnes recenzovaný Nothing Phone (2a) míří naopak ještě níže než první a spadá spíše do nižší střední třídy. Ikonický design této značky byl mírně pozměněn, přesto tu máme typické LED pásky na zádech. Jak se model 2a povedl? Má šanci zatopit konkurenci jako Galaxy A35/A55 či podobným modelům?

Konstrukce

Na první pohled tu máme méně LED diod na zádech, osobně si ale myslím, že to tolik nevadí. Svůj účel totiž stále plní skvěle a naopak je o trochu jasnější, co který LED pásek znamená. Ten vlevo nahoře se využívá na funkce, jako je časovač, nebo ho mohou využít i aplikace třetích stran jako například Uber. Bohužel aplikací třetích stran je zatím velice málo, jsou tři.

LED pásky, které se jmenují Glyph interface, lze dále rozblikat při přehrávání hudby. Doporučuji ale tuto funkci nechat vypnutou, protože telefon bliká, i když máte hudbu ve sluchátkách. Já jsem si toho nevšiml a jednu cestu do práce jsem v metru celou dobu dělal diskotéku.

Glyph interface je ale i užitečná věc a slouží jako jistá alternativa k always-on displaji a k vibracím. Je to jednoduše další možnost, jak vás upozornit, že se něco děje. Líbí se mi například výrazné upozornění na hovory, které může být jen blikáním a ničím jiným. Styl blikání si lze nastavit, a dokonce můžete vytvořit i vlastní vyzváněcí grafiku.

Lze si také nastavit individuálně pro každou aplikaci jiný styl blikání, což chválím, jen se musíte naučit jaké blikání jste si dali pro danou aplikaci. Možná by se mi líbilo, kdyby v budoucnu nabídl Nothing i barevné LED diody na zádech, identifikaci notifikací by to usnadnilo.

Na test nám dorazila černá varianta telefonu, která je poměrně decentní a poloprůhledný zadní panel je docela tmavý. Na výběr jsou pak ještě dvě bílé verze – mléčná a bílá. Ty jsou téměř identické, ale u mléčné není zadní panel tak průhledný, alespoň to jsem vypozoroval z obrázků, v realitě jsem tyto barvy neviděl.

Zpátky k samotnému telefonu. Ten oproti jedničce nabízí nyní plastový rám, což je trochu škoda. V této cenové hladině mu to ale nemám za zlé, téměř všechny telefony s podobnou cenovkou mají rám z plastu. Pokud nemáte přímé srovnání, v realitě rám nepůsobí tak špatně. Záda jsou plastová, přičemž tady se bojím, jak telefon odolá zubu času.

Nothing Phone (2a); zdroj: Dotekománie

Líbí se mi modul fotoaparátu. Dvě samostatné čočky jsou nyní umístěny uprostřed na vyvýšeném ostrůvku. Je to poměrně originální řešení a při položení telefonu na stůl se tolik neviklá.

Nothing Phone (2a) je prakticky stejně velký jako Nothing Phone (1), čímž s úhlopříčkou 6,7 palce spadá mezi ty velké telefony, které už se tak dobře jednou rukou neovládají.

Odolnost vůči vodě je zde pouze částečná se základní certifikací IP54. Na ponoření do vody telefon není stavěn, ale nějaké to postříkání by měl přežít. Pochválit musím jednoznačně haptickou vibrační odezvu. Ta patří ve své třídě mezi ty nejlepší.

Čtečka otisků prstů je v displeji a je umístěna poměrně nízko. Zvyknout se dá ale rychle. Jedná se pak o optickou čtečku, která je dostatečně rychlá a spolehlivá. Máme tu stereo reproduktory, které hrají solidně a hlasitě.

Displej

Zobrazovací panel je typu AMOLED s rozlišením FullHD+ a frekvencí 120 Hz. Ta klesá automaticky na 60 Hz, pokud se na obrazovce nic nehýbá. Ve výchozím nastavení frekvence na dynamickou pak mnoho aplikací telefon spouští jen maximálně v 90 Hz zřejmě pro úsporu baterie. V nastavení si lze vynutit 120 Hz.

Maximální jas činí 1300 nitů v HDR, přičemž celá obrazovka má nabídnout maximálně 1100 nitů. Viditelnost na slunci je solidní, ale samozřejmě už jsem viděl lepší obrazovky. Na svoji cenovku je to však v pořádku. Potěší také podpora HDR obsahu.

Hardware

Uvnitř tepe procesor Dimensity 7200 Pro, což je mírně vylepšený čip Dimensity 7200 přímo pro Nothing ve spolupráci s MediaTekem. Stejný čip jen s přídomkem Ultra nalezneme letos třeba v nedávno testovaném Redmi Note 13 Pro+ 5G (recenze). Čip je vyráběný moderním 4nm procesem a nabízí osm jader (z čehož dvě jsou výkonnější než zbytek).

Výkonem je na tom nicméně jen o trochu lépe než Snapdragon 778G+ v původním prvním Nothing Phone (1). To ale tolik nevadí, přeci jen je novinka o nějaké 4 tisíce levnější. Velice dobrá je pak stabilita a telefon se v podstatě nezahřívá ani při náročnějších činnostech. Nothing Phone (2a) můžete koupit ve variantě 8 GB RAM + 128GB úložiště nebo 12 GB RAM + 256GB úložiště.

My testovali nižší verzi a i ta fungovala velice dobře kromě fotoaparátu. Zde jsem bohužel občas narazil na menší zpomalení a animace zde nebyly úplně plynulé plus zpracování snímku po pořízení chvilku, pár sekund, trvá. Toto by snad mohl výrobce aktualizacemi ještě vylepšit, minimálně jedna aktualizace Nothing OS 2.5.4 již dorazila, ale zásadní zlepšení v této oblasti jsem nezaznamenal.

Máme tu pak podporu 5G, což je dnes už i v této cenové hladině vlastně samozřejmost. Co však tak samozřejmé není, je podpora eSIM. Ta zde chybí. Tu nabízí ale zatím ve střední třídě málokdo, Samsung ji však má.

Specifikace Nothing Phone (2a)

displej: 6,7 palců, 2412 x 1080 pixelů, AMOLED, 120 Hz, až 1300 nitů

procesor: Dimensity 7200 Pro (až 2,8 GHz)

RAM: 8/12 GB

úložiště: 128/256 GB

Dual SIM

Android 14 + Nothing OS 2.5

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, 114° přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

IP54

stereo

5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS: (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1)

rozměry: 161,74 x 76,32 x 8,55 mm; 190 gramů

baterie: 5000 mAh + 45W

Výdrž baterie

Baterie Nothing Phone (2a) nabízí 5000 mAh. V praxi je výdrž baterie opravdu nečekaně skvělá. Neměl jsem problém s telefonem přežít dva plné pracovní dny, čili ji hodnotím jako nadprůměrnou.

Nabíjení pak probíhá maximálně výkonem 45W, přičemž v balení dostanete jen velice pěkný USB-C kabel.

Fotoaparát

Na zádech najdeme dva 50MPx fotoaparáty, hlavní a ultra širokoúhlý. Ten hlavní nabízí také optickou stabilizaci, což je dobře. Jsem také rád, že tu nejsou zbytečné makro snímače, které jsou v této cenové hladině u telefonů většinou úplně k ničemu.

Fototest Nothing Phone (1) vs. (2a)

Výsledné fotky jsou na svoji třídu dobré. Z počátku testování jsem měl menší problém s občas opravdu výrazným rozdílem v barvách hlavního a ultra širokoúhlého snímače, nicméně aktualizace Nothing 2.5.4 tento problém zmírnila. Jelikož tato aktualizace dorazila v průběhu testování, a měla by vylepšit kvalitu fotek, označím fotky s tímto updatem popiskem. Fotky mají třeba oproti původnímu Nothing Phonu teplejší odstíny a mně se osobně toto barevné naladění líbí.

Také v noci podává telefon na svoji kategorii dobré výsledky a samozřejmě jen ultra širokoúhlý snímač je trochu slabší. Stále má však pěkné rozlišení 50 MPx, což ve výsledku dělá 12,5 MPx snímky. To je plus, jelikož občas má konkurence v podobné hladině jen 8MPx ultrawide a většinou o dost méně kvalitní.

Při nahrávání videa maximálně ve 4K 30fps nebo 1080p 60fps je k dispozici dobrá stabilizace. Stejně jako skoro u všech telefonů střední třídy, lze při nahrávání přepínat mezi hlavním a ultra širokoúhlým snímačem pouze maximálně v 1080p 30fps.

Software

Operačním systémem je Android 14 s lehkou úpravou od Nothing. Ta spočívá v možnosti zvolit si jednobarevné ikonky pro všechny aplikace, ve speciálních widgetech nebo pár funkcích navíc. U ikonek je škoda, že je musí daná aplikace podpora a samozřejmě ne všechny aplikace je podporují.

Podporu slibuje výrobce 3 + 4, nebo tři velké aktualizace a čtyři roky bezpečnostních. To mi přijde na cenovku poměrně v pořádku, jakkoliv u Samsungu dostanete o rok více. Potěšující zprávou oproti konkurenci je absence předinstalovaného bloatware, kterou například čínští konkurenti velmi často do telefonů této cenovky dávají.

Zhodnocení

Nothing Phone (2a) patří mezi ty originálnější smartphony dnešní doby a v mém okolí poměrně vzbudil pozornost. Pochválit musím originální a lehkou úpravu systému spolu se spoustu widgetů od výrobce. Optimalizace je skvělá až na fotoaparát. Výborná je haptika a také výdrž baterie, nezklame ani displej s poměrně tenkými rámečky a podporou always-on. Naopak menší zklamání je jen plastová konstrukce v plastovým rámem nebo slabší podpora třetích stran světel Glyph na zadní straně.

Je vidět, že společnost Nothing se stále hledá a po prodejně ne tak úspěšném modelu vyšší třídy Nothing Phone (2) si myslím, že sázka na model (2a) je správným krokem. Rozhodně tu máme velmi příjemnou a povedenou alternativu k čínským výrobcům nebo k dominantnímu Samsungu a jeho Galaxy A34/A35. S cenovkou začínající na 8 tisících korunách byste měli nový Nothing minimálně zvážit při výběru v této cenové hladině.

Klady

Originální design zadní strany

Zdařilá a líbivá lehká úprava systému

Skvělá haptika

Solidní displej s always-on

Vynikající výdrž baterie

Fotoaparát

Zápory

Plastová konstrukce

Odolnost jen IP54

Slabá podpora Glyph třetí stranou

Video – rozbalení Nothing Phone (2a)

