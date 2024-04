Nová sluchátka Nothing Ear (a) a Ear, cena začíná na 2 599 Kč

Zdroj: Nothing

Společnost Nothing prvně vstoupila na trh se sluchátky, až následně jsme se dočkali prvního mobilního telefonu. Ostatně nedávno jsme zveřejnili recenzi na Nothing Phone (2a). Dnes firma představila rovnou dvoje nová sluchátka, u kterých již neřeší číslování. Jmenují se Nothing Ear (a) a Nothing Ear.

Nothing Ear (a)

Rovnou můžeme začít levnějším modelem Nothing Ear (a), kde je nastavena doporučená cena na 2 599 Kč. Sluchátka můžeme také rovnou porovnat s modely Nothing Ear (1), Nothing Ear (stick) a Nothing Ear (2), přičemž v některých ohledech nabízí lepší specifikace. Například aktivní potlačení hluku je silnější (až 45 dB) a také mají navíc i odolnou krabičku, respektive má certifikaci IPX2, což značí, že odolá potřísnění vodou.

Chybí zde ale bezdrátové nabíjení. Na druhou stranu mají nejlepší výdrž na jedno nabití, a to rovnou ze všech modelů, které Nothing představilo. S Nothing Ear (a) lze dosáhnout až na 42,5 hodiny přehrávání ve spojení s krabičkou a s vypnutým ANC. Jakmile potlačení hluku máte aktivní, doba se zkracuje na 24,5 hodiny. Samotná sluchátka s ANC zvládnou 5,5 hodiny, s vypnutou funkcí pak 9,5 hodiny, což je velmi dobrá hodnota.

Nothing Ear

Nothing Ear mají nastavenou cenu na 3 799 Kč. Zde se navíc nabízí certifikace IP55 u krabičky a také má bezdrátové nabíjení. Oboje sluchátka podporují AAC, SBC a LDAC, ale tento dražší model má navíc i LHDC 5.0. Mají upravené reproduktory a v rámci softwarových funkcí navíc nabízí i osobní profily.

Tato dražší sluchátka mají o něco kratší dobu používání na jedno nabití. Celkově se lze dostat na 40,5 hodiny ve spojení s krabičkou, samotná sluchátka pak vydrží 8,5 hodiny. S aktivním potlačením hluku se pak bavíme o 5,2 hodinách používání, s krabičkou se dostanete na 24 hodin.

Sluchátka také přicházejí s upraveným ovládáním. Pro aktivaci funkcí stačí zmáčknout sluchátko, reaguje totiž na tlak. Obě mají 11mm drivery, mají tři mikrofony a podporují duální připojení. Také lze využít Google Fast Pair a Microsoft Swift Pair. Nechybí Low Lag Mode, Clear Voice Technology a připojení je řešeno přes Bluetooth v5.3.

Sluchátka Nothing Ear (a) a Ear zamíří do prodeje již 22. dubna za výše uvedené ceny.

