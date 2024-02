Zdroj: OnePlus

To nej z uplynulého týdne #5 – HMD mobily, CAT, Land Rover, Realme 12 Pro a další novinky

Realme 12 Pro a Pro+ jsou novinky s periskopickými foťáky

Realme nějakou dobu lákalo na novou generaci novinek a dnes jsme se konečně dočkali Realme 12 Pro a Realme 12 Pro+ Vzhledem k tomu, že se jedná o mobily střední třídy, tak nabízí zajímavou výbavu. [pokračování článku]

OnePlus Nord N30 SE 5G v tichosti představen

Ne každý mobil se dočká větší pozornosti, a to ani v rámci představení samotným výrobce. Příkladem je absolutní novinka od OnePlus, která dostala označení OnePlus Nord N30 SE 5G. [pokračování článku]

Google zřejmě končí s Earth View tapetami

Některé služby od Googlu se soustřeďují i na edukativní možnosti. V této oblasti jde zmínit právě Google Arts & Culture, kde jde najít umělecká díla, spoustu zajímavých informací a snahu přiblížit celkově umění a kulturu i zábavnou formou. Z poslední doby jde zmínit pokročilejší fotomrvítko zaměřené na selfie. Nyní se ale ukazuje, že jedná funkce zmizí. [pokračování článku]

5G je dostupné nově na Pradědu díky CETIN

V roce 2023 probíhala modernizace mobilní sítě O2. Spolu s CETIN se jim podařilo kompletně nahradit antény na 1074 místech. Od začátku roku 2024 je tak nejnovější 5G síť od O2 k dispozici na 51 % území ČR pro 81 % české populace. [pokračování článku]

Krach výrobce mobilů CAT, Motorola Defy a Land Rover

Na trhu je poměrně hodně značek mobilních telefonů, ale nutně to neznamená, že co značka, to jeden výrobce. Například TLC se staralo hned o několik značek včetně Alcatelu a BlackBerry. V oblasti odolných smartphonů patří mezi významné značky CAT a tak trochu i série Motorola Defy. Obě spojuje jeden výrobce, Bullit Group. Bohužel společnost nezvládla konkurovat. [pokračování článku]

Nokia se stane subznačkou, HMD přebírá otěže

V poslední době se hodně mluví o nové značce mobilních telefonů HMD. Sama společnost HMD Global již potvrdila příchod vlastních zařízení, ale musíme si počkat na představení první várky. Již nyní se objevily první obrázky a informace, ale k představení dojde asi až na veletrhu MWC. Mezitím jde vidět postupná změna v marketingu. [pokračování článku]

V Google Vyhledávání již nepoužijete funkci Archív, ruší se

Google má poměrně hodně služeb a funkcí pro uživatele a na dalších se pracuje každou chvíli. Některé jsou ale zastaralé, nebo je už nepoužívá mnoho uživatelů, proto dojde k jejich odstranění. V těchto dnech mizí jedna taková přímo z vyhledávání na Googlu. [pokračování článku]

Zážitek pro audiofily. Český výrobce představil reprosoustavu za 2 milióny Kč

AQ Ultima je výsledkem nejnovějších znalostí a dovedností v akustice a elektronice. Kombinuje prvotřídní řemeslné provedení, zkušenosti a technologie AQ, které jsou dobře známé věrným příznivcům značky s originálními konstrukčními řešeními Jána Gbúra. Ten se proslavil hlavně sérií aktivních reprosoustav Acon, které si oblíbili mnozí nadšenci Hi-Fi. [pokračování článku]

Telegram přináší vylepšené ukládání zpráv a další novinky

Nedávno jsme vás informovali o novince na platformě Telegram, která umožňuje posílat jednorázové multimediální zprávy. Nyní zde máme větší oznámení nových funkcí v rámci nové aktualizace. [pokračování článku]

Snap stahuje dron Pixy a nabízí plné vrácení peněz

Společnost Snap, známá především pro platformu Snapchat, oznámila stažení svého dronu Pixy a nabídla plné vrácení peněz všem, kteří si ho zakoupili. Dron Pixy byl uveden na trh v dubnu 2023 a sliboval snadný a zábavný způsob, jak pořizovat letecké snímky a videa. [pokračování článku]

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #4 – eTechničák, revoluční iOS 17.4, nové mobily a další



Domů Články To nej z uplynulého týdne #5 – HMD mobily, CAT, Land Rover, Realme 12 Pro a další novinky

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama