Krach výrobce mobilů CAT, Motorola Defy a Land Rover

Na trhu je poměrně hodně značek mobilních telefonů, ale nutně to neznamená, že co značka, to jeden výrobce. Například TLC se staralo hned o několik značek včetně Alcatelu a BlackBerry. V oblasti odolných smartphonů patří mezi významné značky CAT a tak trochu i série Motorola Defy. Obě spojuje jeden výrobce, Bullit Group. Bohužel společnost nezvládla konkurovat.

Krach Bullitt Group

Společnost Bullitt Group, která stojí za výrobou mobilů a dalšího příslušenství, se dostala do insolvence a nyní je již v úpadku. Mnoho zaměstnanců bylo propuštěno v minulém měsíci. Byly zde ale snahy o záchranu. Například se firma měla rozdělit, aby došlo k pokračování nabízení služeb kolem satelitního připojení.

Také byla ve hře možnost, že by vznikla nová firma, která by se starala o výrobu některých značek, případně by předala části přímo firmám Motorola a Caterpillar, aby se pokračovalo ve výrobce mobilů. Bohužel finanční stav firmy byl natolik kritický a navíc samotné snahy a dohody nevyšly.

Zatím si musíme počkat na detailní informace kolem konce této britské společnosti, ale neočekáváme, že by dostala další šanci. Je možné, že někdo převezme byznys kolem satelitní komunikace, ale spíše je to nepravděpodobné. Bullitt Group tak opouští trh se sklopenou hlavou po patnácti letech.

