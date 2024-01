První HMD mobil na obrázku

Zdroj: HMD Global

V minulém roce jsme se dočkali informace, že HMD Global uvede mobily i pod vlastní značkou. Zatím jsme ale neměli nějaký konkrétní náznak nebo únik, ale to se mění. Informací je stále málo, ale aspoň máme k dispozici první obrázek nadcházejícího mobilu.

HMD mobil

Pokud vám není společnost HMD povědomá, tak stačí dodat, že tato firma v současnosti dodává na trh mobily pod značkou Nokia. Nyní se ale hodlá pustit do zařízení pod vlastní značkou, přičemž máme k dispozici i logo, které uvidíme na mobilech.

Web 91mobiles se dostal k informacím, že první zařízení nese označení N159V, přičemž finální název zatím není znám. Co ale víme, je, jak mobil bude vypadat. Zadní strana ponese dva foťáky, přičemž hlavní bude mít asi 50MPx rozlišení. Přední foťák bude v otvoru v displeji, ale ještě netušíme, jestli se nabídne AMOLED nebo LCD panel.

Nejsou k dispozici informace kolem specifikací. Ví se ale, že již nyní certifikací prochází druhý mobil s kódovým označením TA-1585. O něm ale nevíme už vůbec nic, není k dispozici ani obrázek.

Můžeme jen spekulovat, proč se HMD pouští do vlastních mobilů, ale nabízí se například situace, kdy už nebude moci používat značku Nokia. Tak trochu by se mohlo jednat o záložní plán. První mobil by se měl na trhu objevit již v dubnu tohoto roku.

Zdroj: 91mobiles.com

