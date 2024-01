Zdroj: businessinsider

Některé služby od Googlu se soustřeďují i na edukativní možnosti. V této oblasti jde zmínit právě Google Arts & Culture, kde jde najít umělecká díla, spoustu zajímavých informací a snahu přiblížit celkově umění a kulturu i zábavnou formou. Z poslední doby jde zmínit pokročilejší fotomrvítko zaměřené na selfie. Nyní se ale ukazuje, že jedná funkce zmizí.

Google představil Art Selfie 2.0 s AI

Earth View tapety

Google Arts & Culture také nabízí Earth View tapety, respektive se jedná o službu, která poskytuje fotografie naší planety, přičemž obsahuje tisíce záběrů. Ty si můžete zvolit jako tapetu na svém zařízení, a je jedno, jestli se jedná o mobil nebo počítat. Poslední větší aktualizace se ale odehrála v roce 2020, kdy bylo přidáno mnoho tapet, kolem jednoho tisíce.

Od té doby se u této podslužby moc neodehrálo. Bez většího oznámení ale došlo k ukončení webové stránky, která poskytovala právě samotné tapety, odkud jste si je mohli stáhnout, případně si je prohlížet. Adresa earthview.withgoogle.com nezobrazuje ani jednu informaci, spíše hlásí Error: Page not found.

Co se týče doplňku do Chromu, tak ten zatím ještě funguje, ale máme takové tušení, že dojde ke kompletnímu zrušení. Na oficiální vyjádření si ale budeme asi muset počkat. Případně Google představí nějakou alternativu, která bude modernější. Ostatně současná verze nenabízí tapety ve vysokém rozlišení, respektive na 2K a 4K monitorech je potřeba vyššího rozlišení než co se ve službě nabízí.

Zdroje: 9to5google.com, businessinsider.in



Domů Články Google zřejmě končí s Earth View tapetami

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama