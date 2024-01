Realme 12 Pro a Pro+ jsou novinky s periskopickými foťáky

Zdroj: Realme

Realme nějakou dobu lákalo na novou generaci novinek a dnes jsme se konečně dočkali Realme 12 Pro a Realme 12 Pro+ Vzhledem k tomu, že se jedná o mobily střední třídy, tak nabízí zajímavou výbavu.

Realme 12 Pro a Realme 12 Pro+

Mobily Realme 12 Pro a Realme 12 Pro+ byly zatím oficiálně představeny v Indii, ale asi za nějaký čas zamíří i na další trhy, včetně toho evropského. Cena je zatím nastavena u základního modelu v přepočtu přibližně na 7 140 Kč, verze Realme 12 Pro+ pak začíná na cca 8 240 Kč. Pokud si zachovají novinky takové částky i v našich končinách, možná budou silně konkurovat ve své cenové hladině jiným značkám.

Základem je zde AMOLED displej se 120Hz frekvencí a jasem kolem 950 nitů. Nechybí integrovaná čtečka otisků prstů, stereo reproduktory a o energii se stará baterie s kapacitou 5000 mAh, která nabízí podporu 67W nabíjení přes USB C. Oba mobily mají navíc certifikaci IP65, takže odolají i náročnějším podmínkám.

Realme použilo starší technologii operačních pamětí, ale zřejmě je to důsledek snahy zachovat nižší cenu. Realme 12 Pro má procesor Snapdragon 6 Gen 1, verze plus se pak může pochlubit Snapdragonem 7s Gen 2. U obou novinek hraje hlavní roli na zadní straně 50MPx foťák s optickou stabilizací obrazu. Kde se ale podstatně liší, jsou ostatní foťáky, zejména pak oba mobily mají periskopické, které nabízí 2násobné, případně u Realme 12 Pro+ i trojnásobné optické přiblížení. Realme 12 Pro+ slibuje dokonce 120násobné přiblížení pomocí softwaru. Senzory jsou na dobré úrovně, lepší opět najdete u verze plus.

Realme se chlubí fotografickými schopnostmi novinek, ale zde si raději počkáme na kompletní testy, jestli potvrdí tvrzení. Kromě toho se výrobce chlubí i samotným provedením, na kterém spolupracoval Ollivier Savéo. Ten zejména pracoval pro značky jako Rolex, Roger Dubuis, Piaget, Breitling a Quinting. V tuto chvíli si ale musíme počkat na oficiální uvedení na našem trhu. Kdy se tak stane, zatím nevíme.

Specifikace Realme 12 Pro

displej: 6,7 palců, 2412 × 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120Hz, až 950 nitů

procesor: Snapdragon 6 Gen 1

RAM: 8/12 GB LPDDR4X

úložiště: 128/256 GB (UFS 3.1)

Dual SIM (nano + nano)

Android 14 + realme UI 6.0

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 8 MPx, ultra širokoúhlý 32 MPx, 2x, periskopický, OIS přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

IP65

USB Type-C audio, stereo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

rozměry: 161,47 × 74,02 × 8,75 mm; 190 gramů

baterie: 5000 mAh + 67W

Specifikace Realme 12 Pro+

displej: 6,7 palců, 2412 × 1080 pixelů (Full HD+), AMOLED, 120Hz, až 950 nitů

procesor: Snapdragon 7s Gen 2

RAM: 8/12 GB LPDDR4X

úložiště: 128/256 GB (UFS 3.1)

Dual SIM (nano + nano)

Android 14 + realme UI 6.0

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 8 MPx, ultra širokoúhlý 64 MPx, 3x, periskopický, OIS přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

IP65

USB Type-C audio, stereo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

rozměry: 161,47 × 74,02 × 8,75 mm; 196 gramů (12 Pro+)

baterie: 5000 mAh + 67W

