To nej z uplynulého týdne #29 – podcast, Threads, ChatGPT, Space Invaders

MiniPodcast o ničem

Léto je v plném proudu, okurková sezóna ale ještě nezačala. Britská firma Nothing (v překladu nic) představila pár novinek včetně jejich nového top modelu Nothing Phone (2) nebo aktualizace pro sluchátka. Povíme si ale také o Threads nebo o tom, že Apple Vision Pro zdaleka nebudou pro každého. [pokračování článku]

Threads zavádí limity kvůli boji se spamem

Twitter pod novým vedením se snaží dostat do černých čísel a celkově přepracovat strategii, aby sociální síť zůstala rentabilní. To se dotýká mnoha oblastí. Asi tím největším zásahem v poslední době bylo zavedení limitů na zobrazování příspěvků. To byl asi i impuls k urychlenému spuštění konkurenční nové sociální sítě Threads, byť vlastně nemá být přímou konkurencí, dle vyjádření jejího vedení. Jak se ukazuje, Threads začíná mít problém. [pokračování článku]

Odeslat přes WhatsApp zprávu neznámému kontaktu je nyní jednodušší

WhatsApp je skvělá platforma pro odesílání zpráv a dalo by se říct, že je prakticky tím nejlepším, co v této oblasti můžeme dostat. Pokud máme uživatele v kontaktech a má v aplikaci WhatsApp účet, pak je odeslání zprávy bezproblémové. [pokračování článku]

Oppo Find N2 Flip jde do prodeje, nachystejte si 23 990 Kč

Po více než sedmi měsících společnost Oppo přivádí na český trh model Find N2 Flip, tedy přímou konkurenci pro modely od Motoroly (recenze) či Samsungu (recenze). Novinka je dostupná v černé a fialové barvě, zatím u dvou prodejců, za cenu 23 990 Kč. Konkrétně se jedná o konfiguraci s 8 GB RAM a 256GB úložištěm. [pokračování článku]

WhatsApp je nově pro chytré hodinky, ale jen s Wear OS

Již na samotné vývojářské konferenci Google I/O jsme se dočkali oznámení, že se dočkáme samostatné aplikace WhastApp pro Wear OS, tedy systému pro chytré hodinky. Dnes nadešel ten den a samotný Mark Zuckerberg uvedl novinky v rámci svého kanálu na Instagramu. [pokračování článku]

Sdílení nablízko pro Windows vychází ve stabilní verzi

Po více než dvou měsících testování dnes Google spouští aplikaci Sdílení na blízko pro systém Windows. Za dobu testování si novinku vyzkoušelo 1,7 milionu uživatelů, kteří přenesli 50 milionů souborů. Aplikaci si můžete stáhnout na oficiálních stránkách. Kromě toho společnost oznámila, že aplikace bude předinstalovaná na některých počítačích. Jeden z prvních bude HP Dragonfly Pro, přičemž bude i na dalších počítačích od HP. Které další dostanou aplikaci již v základu, nevíme. [pokračování článku]

Prodeje mobilních telefonů stále klesají, může za to také poptávka po repasovaných produktech

Trh s mobilními telefony již osmé čtvrtletí vykazuje pokles, ale to například neplatí pro Apple nebo Samsung, kteří si naopak v určitých ohledech stále drží dobrý trend, a to buď v setrvalém stavu, nebo i v mírném růstu. [pokračování článku]

Google představil hru SPACE INVADERS: World Defense pro Android a iOS, na které spolupracoval

Málokdy se dočkáme představení nějaké hry přímo Googlem. Pokud se tak stane, tak jde spíše o nějakou oddechovku, ale tentokrát zde máme společné úsilí několika společností při příležitosti 45. výročí legendární hry Space Invaders. [pokračování článku]

Nubia Z50s Pro je nejnovější počin, cílí na fotografické možnosti

Nedávné herní novinky RedMagic 8S Pro a Pro+ od společnosti Nubia pomalinku míří na globální trh, a to i do Evropy. Mezitím výrobce představil další smartphone. Nubia Z50s Pro je slušně vybavená a více cílí na fotografické schopnosti, ale asi nebude příliš konkurovat těm nejlepším na současném trhu. [pokračování článku]

Twitter integruje funkce kolem nabídek práce

Už před dvěma měsíci se začalo spekulovat, že by Twitter mohl nabídnout možnost hledání práce a samozřejmě nabídky volných pracovních míst. Jak se ukazuje, rozběhly se přípravy. Například webová verze již má některé součásti nachystány. Dokonce některé ověřené organizace dostaly přístup k testování zjednodušené verze. Sociální síť si dokonce vytvořila speciální účet @TwitterHiring, ale ten je zatím bez příspěvků. Zřejmě bude sloužit k propagaci některých nabídek. [pokračování článku]

Jeden z otců Googlu se vrátil do práce, soustřeďuje se na AI

Lary Page a Sergey Brin založili Google a dlouhou dobu jej také vedli, ale následně začali ustupovat a přenechávat práci jiným. V současnosti je CEO Sundar Pichai. Své času byli zakladatelé poměrně aktivní, a to i na veřejnosti. Právě Sergey Brin ukázal například první Google Glass. Sice nějakou dobu se nezapojoval, ale nyní se dle zdrojů vrátil a pracuje na několika projektech. [pokračování článku]

ChatGPT pro Android se blíží, již je v Obchodě Play

Společnost OpenAI vydala v květnu aplikaci ChatGPT jen pro iOS, čehož se snažili využít podvodníci a vydávali podvodné aplikace pro Android. Ledy se pohnuly a konečně zde máme příslib aplikace pro Android přímo od OpenAI. Sice aplikace již je v Obchodě Play, ale zatím se jedná o předběžný přístup. Pokud tedy chcete být mezi prvními, stačí jít do obchodu a předběžně zaregistrovat aplikaci. Jakmile bude aplikace vydána, dostanete notifikaci přímo do mobilu. [pokračování článku]

Google začne u Zpráv podporovat MLS

Na současném trhu existuje mnoho komunikačních služeb a každá nabízí nějakou bonusovou funkci navíc, aby byla pro samotné uživatele zajímavější. Dost z nich implementuje end-to-end šifrování, díky čemuž ani provozovatel služby neví, co je zasíláno. Nelze tak analyzovat ani sledovat komunikaci. To má ale jeden efekt, který doslova zabraňuje interoperabilitě. [pokračování článku]

Lenovo představilo herní tablet Legion Y700 (2023)

Minulý rok v březnu Lenovo představilo menší tablet Y700 v rámci řady Legion, tedy herní kategorie produktů. Nyní jsme se dočkali vylepšení této verze, která dostala jednoduché pojmenování Legion Y700 (2023). [pokračování článku]

Android 13 – které mobily mají dostupnou aktualizaci

Google si letos pospíšil a vydal nový Android 13 v polovině srpna. Současně poslal zdrojové kódy do AOSP (Android Open Source Project), díky čemuž mají výrobci finální verzi. Ti tak mohou začít vývoj pro nové mobilní telefony a samozřejmě vydávat aktualizace těch stávajících. Tentokrát jsme se dočkali mnoha novinek a také oprávnění. Více v naší minisérii: [pokračování článku]

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #28 – nové mobily, operátoři, Bard a další

