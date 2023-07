WhatsApp je nově pro chytré hodinky, ale jen s Wear OS

Již na samotné vývojářské konferenci Google I/O jsme se dočkali oznámení, že se dočkáme samostatné aplikace WhastApp pro Wear OS, tedy systému pro chytré hodinky. Dnes nadešel ten den a samotný Mark Zuckerberg uvedl novinky v rámci svého kanálu na Instagramu.

Samotná aplikace WhatsApp pro chytré hodinky s Wear OS nabízí několik možnosti. Například můžete začít samotnou konverzaci, odpovědět na zprávu a také možnost si zavolat. Některé funkce šlo používat i při současném řešení reakcí v rámci notifikací, ale to nejpodstatnější je právě v tom, že se jedná o samostatnou aplikaci.

Ta je právě spojena s vaším uživatelským účtem, takže ji jde používat i bez připojeného mobilního telefonu. Samozřejmě za předpokladu, že hodinky mají k dispozici WiFi s připojením k internetu nebo rovnou LTE konektivitu. Aplikace vyžaduje minimálně Wear OS 3, takže u starší hodinek bez aktualizace neuspějete.