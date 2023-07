Odeslat přes WhatsApp zprávu neznámému kontaktu je nyní jednodušší

Zdroj: Dotekománie

WhatsApp je skvělá platforma pro odesílání zpráv a dalo by se říct, že je prakticky tím nejlepším, co v této oblasti můžeme dostat. Pokud máme uživatele v kontaktech a má v aplikaci WhatsApp účet, pak je odeslání zprávy bezproblémové.

Nová funkce v mobilní aplikaci WhatsApp

Doposavad, pokud jsme ale chtěli odeslat zprávu neznámému kontaktu, který jsme neměli uložený mezi ostatními kontakty, pak takovému číslu nebylo úplně jednoduché zprávu odeslat. WhatsApp aplikace jak pro Android, tak i pro iOS obdržela aktualizaci, která je již dostupná pro všechny a která zjednodušuje odeslání zprávy neuloženým kontaktům.

Pokud v aplikaci zahájíme nový chat a do pole pro vyhledávání začneme psát telefonní číslo, aplikace nám nově nabídne odeslat na toto telefonní číslo zprávu přes WhatsApp. Podmínkou je, že toto číslo má účet. Pokud ne, pak se nám u takového kontaktu objeví pouze odkaz pro odeslání pozvánky do služby. Nová funkce v tuto chvíli zatím není dostupná pro web a aplikace pro Windows a macOS. Novinka se může hodit například tehdy, pokud budeme chtít odeslat zprávu například firmě, ale nebudeme si ji chtít přidávat do kontaktů.

