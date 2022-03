Lenovo Legion Tab Y700 je nový herní tablet

Lenovo Legion Tab Y700; Zdroj: Lenovo

Lenovo má svou herní sérii Legion, v rámci které jsme se již dočkali v tomto týdnu nového smartphonu s aktivním chlazením. Dnes zde máme další přírůstek v podobě tabletu Lenovo Legion Tab Y700. Že zapadá do kategorie herních zařízení, nesvědčí jen název, i specifikace k tomu vybízejí.

Slušná výbava na hry

Pro hraní na tabletu rozhodně budete potřebovat kvalitní displej a Lenovo Legion Tab Y700 disponuje poměrně zajímavým panelem. Sice se jedná o LCD displej, ale nabízí vyšší rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Samozřejmě je nutné mít i dobrý procesor. Zde Lenovo zvolilo Snapdragon 870, což není nejmodernější SoC, ale i tak nabízí více než dost výkonu. Ten má k dispozici paměti LPDDR5 a úložiště UFS 3.1.

Lenovo se zaměřilo na zvuk. Tablet disponuje stereo reproduktory, na kterých spolupracovala společnost JBL. Všemu dodává energii baterie o kapacitě 6 550 mAh s podporou 45W nabíjení přes USB C. Výrobce také u novinky nabízí stařičký konektor pro sluchátka. Co se týče fotografické výbavy, je tu jen to nejnutnější. Zadní strana má 13MPx snímač, přední pak 8MPx.

Novinka se začne prodávat v Číně za cenu od 2 699 juanů, což je v přepočtu přibližně 9 800 Kč. Zatím není jasné, jestli se plánuje prodej v Evropě, ale předpokládáme, že se za nějakou chvíli dostane na náš kontinent.

Specifikace

displej: 8,8 palců, 2560 x 1600 pixelů (WQXGA), LCD, 120 Hz

procesor: Snapdragon 870

verze: 8GB LPDDR5 RAM + 128GB UFS 3.1 12GB LPDDR5 RAM + 256GB

microSD

Android 11 + ZUi 13.0

Foťáky: zadní – 13 MPx přední – 8 MPx

3.5mm audio jack

JBL Super Linear stereo, Smart PA

rozměry: 207 x 128 x 7,9 mm; 375 gramů

Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.1, USB-C 3.1 Gen2

baterie: 6550 mAh + 45W

Zdroje: fonearena.com, item.lenovo.com.cn



